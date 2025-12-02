Wormatias größte Schwäche

Worms. Es ist beinahe so, als ob es zu einem Auftritt des Oberligisten VfR Wormatia Worms inzwischen dazugehört. Dass der Wormser Gegner nach einer Standard-Situation trifft. In den vergangenen Wochen, in denen die Wormaten von Trainer Anouar Ddaou in eine waschechte Krise rutschten, waren diese Spielmomente regelmäßig mitentscheidend für den Spielausgang. So auch am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage beim FC Cosmos Koblenz.

Trotz der individuellen Qualität in dieser Szene ist sich Ddaou den Schwachpunkt seines Teams bewusst. Seit Wochen sprechen er und sein Trainerteam das Verteidiger-Verhalten seiner Spieler in den Trainings an, suchen nach Lösungen, um das Problem zu lösen, dass die Wormser, mit einer beinahe komplett anderen Mannschaft wohlgemerkt, auch in der vergangenen Saison beschäftigte. Alleine in der Trainingswoche vor dem Cosmos-Spiel, übten die Wormser in zwei Übungsblöcken das Verteidigen von Standardsituationen. Doch am Spieltag klingelte es wieder nach einem Eckball im Tor von Tobias Edinger. „Dieses Thema hat uns schon viele Punkte gekostet und mehrfach auf die Verliererstraße gebracht”, sagt Ddaou, der mit dem VfR inzwischen ins Niemandsland zwischen Aufstiegs- und Abstiegszone abgerutscht ist. Wormatias Vereinsarchivar Christian Bub schreibt auf der VfR-Webseite vom „achten (!) Standardgegentor im nun siebten sieglosen Spiel” und Ddaou sagt: „Also ihm werde ich da sicher nicht widersprechen”.

Am Deutschen Eck köpfte Milan Ziric in der Nachspielzeit die Mannschaft der Cosmonauten zum Sieg. Anouar Ddaou sprach im Anschluss von einem sehr schwer zu verteidigen Eckball. „Der Ball wird sehr scharf und sehr platziert reingebracht und der Ziric trifft den Ball in einer Höhe, in der die anderen gar nicht rankommen”, versuchte der Wormser Trainer das Tor des 2,05-Meter-Manns zu erklären. „Zwei Mann von uns waren eigentlich an ihm dran.” Verhindern konnten seine Spieler den „perfekt getretenen Ball” und den späten Nackenschlag jedoch nicht.

Das Problem ist auch den Spielern bewusst. Ob Kapitän Altin Vrella („Das darf uns nicht immer passieren”), Allrounder Laurenz Graf („Das ist ein Schwachpunkt, das müssen wir trainieren”) oder Angreifer Marc Nauth („Im Training klappt’s, im Spiel nicht”). Sie alle sprachen zuletzt davon, dass es ihnen schwerfalle, im Spiel eine Lösung für das Problem zu finden. Inzwischen wissen auch die Gegner um Wormatias Schwäche und wittern bei ihren Standards die Chance auf ein „einfaches” Tor.

Was also tun, wenn ein Problem einfach nicht aus der Welt zu schaffen ist? Anouar Ddaou hat bei der Boxverteidigung seines Teams mittlerweile von Raum- auf Manndeckung umgestellt. Auch ohne Erfolg. Er sagt: „Da spielen inzwischen andere Faktoren wie Größe oder Herangehensweise eine Rolle. Das ist viel Kopfsache.” Sprich, je häufiger die Problematik thematisiert wird, desto schwieriger fällt es den VfR-Spielern, die Situationen im Spiel zu klären. „Die Frage ‘Wie verhalte ich mich bei einer Standardsituation?’ ist eine total individuelle Frage”, sagt Ddaou. „Da geht es um Timing, um den Willen das Kopfballduell unbedingt zu gewinnen und darum, dagegenzuhalten.”

„Cleverer“ VfR-Youngster mit unaufgeregter Premiere

Einer, der in Koblenz dagegenhielt und im Anschluss von seinem Trainer ein Extra-Lob erhielt, war Fridel Ralda de Oliveira. Der amerikanische Außenverteidiger, der sich über gute Leistungen in der U19, dem Landesligateam der Wormser und auch im Training der Oberliga-Mannschaft nach einer Oberschenkelblessur einen guten Eindruck hinterließ, bestätigte diesen auch im Spiel. „Für mich war er in einem insgesamt nervösen Spiel unser Bester”, lobte Ddaou den Sohn einer Brasilianerin. „Er hat stark verteidigt und seine Seite zugemacht.”

Das Debüt von Ralda de Oliveira hatte sich Ddaou in dieser Saison eigentlich noch eher gewünscht. Erst stoppte den 19-Jährigen jedoch die Verletzung, dann die Vernunft. Aus eigenen Stücken sammelte er zunächst Spielpraxis in der U21 der Wormser. „Er ist ein cleverer Kerl”, sagt Ddaou, der von seinem Co-Trainer Björn Weisenborn, Landesliga-Trainer des VfR, eine „gute Rückmeldung” für dessen Auftritte bekam. In Koblenz, wo die zuletzt auf der Rechtsverteidiger-Position eingesetzten Vasileios Siontis (verletzt) und Moritz Gotthardt (Trainingsrückstand) ausfielen, schlug die Stunde von Fridel Ralda de Oliveira. Der Youngster nutzte die Chance und ist, da es im Winter im VfR-Kader auf der Außenverteidiger-Position wohl zu Veränderungen kommen wird, künftig eine Option im VfR-Kader. Das Problem, das ist den Wormsern klar, besteht an ganz anderer Stelle.