Wormatias Generalprobe weckt Lust auf mehr

Worms. Diese Generalprobe macht Lust auf den Ligastart Samstag (14 Uhr) bei RW Koblenz. Gegen die ambitionierten Regionalliga-Fußballer des SV Sandhausen zog sich Wormatia Worms bei seinem Stadionfest prima aus der Affäre – auch wenn die Gäste in der Nachspielzeit einen Dreierpack zum 3:6 (2:3) schnürten.
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Durchgang eins offenbarte, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, was den Zuschauern in der angehenden Oberliga-Saison Vergnügen bereiten dürfte. Hohes Anlaufen, Verteidigung Mann gegen Mann, schnelles, vertikales Spiel – bei der Spielanlage von Trainer Artur Lemm ist vorne wie hinten Potenzial für Action.
Der Start misslang. Nach 15 Sekunden der erste Sandhäuser Aufenthalt im Fünfer, nach 40 Sekunden die erste Ecke, Luca Pedrettis erste Parade, nach 75 Sekunden die zweite Ecke und ein Rückraum-Schuss durch Mert Tasdelen zum 0:1 (2.). Das gab Anlass, beeindruckt zu sein – theoretisch.
Stattdessen: Einwurf Worms, flach ausgespielt, Justin Barry locht am kurzen Pfosten ein (6.). Der Neuzugang ist in direkten Duellen eine Schau. Kein Zufall, dass Barry vor dem 2:2 den weiten Ball fest gemacht hatte. Mert Özkaya legte das flache Zuspiel direkt eins weiter nach rechts zu Belel Meslem, der flach einschoss (38.). Vorn bei schnellen Gegenstößen direkt präsent zu sein, ist der Lohn des mutigen Defensiv-Ansatzes.
Augenblicke zuvor hätte es fast das 1:3 gesetzt. Eine Handvoll ungenutzter Chancen der Gäste resultierte aus den Lücken im Wormser Defensiv-Ansatz, wenn nicht immer alle voll auf Sendung sind. Die Dreierkette mit Raphael Akoto, Altin Vrella und Nathan Büker hatte starke Szenen im Zweikampf – und große Räume zu verteidigen.
Den Aufbau lässt Lemm gern asynchron spielen, mit dem Keeper und zwei Innenverteidigern. Viele teils weit vor ins Mittelfeld gespielte Bälle Pedrettis initiierten interessante Situationen. Einer der vielen flachen Bälle kam nicht an, und prompt war nach Umschaltangriff und Flanke Stefan Maderer zum 1:2 zur Stelle (16.).
Auffällig war auch, dass die Gäste bei ihren Standards fast immer an den Ball und oft zum Abschluss kamen. Aus einer dieser Szenen entsprang der Elfmeter, den Felix Lohkemper zum 2:3 in die Mitte löffelte (41.). Wobei auch Wormatia nach Ecken treffen kann, wie erneut Meslem nach einem noch einmal herein gespielten Ball zum 3:3 (48.) bewies.
Das war der Auftakt einer zunächst vor allem von Worms offensivfreudig geführten zweiten Halbzeit, in der Lemm lange den Wettkampfmodus hochhielt, ehe die Wechselflut das Spiel verwässerte. Batu Akgöz aus der Distanz (90.+1), Luca Vukoja per Kopf (90.+2) und David Mamutovic nach Wormser Aufbaufehler (90.+4) verhagelten das bis dahin verdiente Remis. Kapitän Tom Fladung übergab die Binde bei seiner Auswechslung übrigens an Kaan Özkaya. Laurenz Graf fiel kurzfristig aus.
Das 2:7 (1:3) bei Lemms Ex-Club, dem starken Hessenligisten Bayern Alzenau, zuvor darf als Warnung dienen, wie schnell es hinten richtig schmerzhaft werden kann. Nico Jäger und Nasir Zaatan verkürzten um den Seitenwechsel herum auf 2:3, doch defensiv und im Aufbau ging viel zu viel schief. Da kam die starke Reaktion beim Stadionfest wie gerufen, dem dreifachen Schlussgong zum Trotz.
Wormatia: Pedretti (74. Nieschler) – Akoto, Vrella (82. Kömesögütlü), Büker (46. Alagi) – Fladung (77. K. Özkaya) – Rona (46. Siontis), M. Özkaya (64. Zaatan), Obas (82. Crnaveri), Jäger (82. Moore) – Barry, Meslem (70. Sayed).