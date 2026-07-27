Wormatias Generalprobe weckt Lust auf mehr

Auffällig war auch, dass die Gäste bei ihren Standards fast immer an den Ball und oft zum Abschluss kamen. Aus einer dieser Szenen entsprang der Elfmeter, den Felix Lohkemper zum 2:3 in die Mitte löffelte (41.). Wobei auch Wormatia nach Ecken treffen kann, wie erneut Meslem nach einem noch einmal herein gespielten Ball zum 3:3 (48.) bewies.

Dreierpack in der Nachspielzeit