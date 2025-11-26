Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vom Spielfeldrand
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bis die letzte Fackel erlischt: Immer wieder zündeten die Supporters Worms im Oberligaspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II auf der Raphael Hügel-Vortribüne Bengalos. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press
Wormatias aktive Fanszene macht Schluss: Ein Abschied mit Radau
Mit Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern verkündet die aktive Fanszene der Wormser beim Oberliga-Flutlichtspiel gegen die FCK-Reserve ihren Rückzug +++ Ein überraschender Schlussstrich
Worms. Ein letztes lautes Tschüss. Um die Abschiedsvorstellung der Wormser Ultra-Gruppierung Supporters Worms 1997, kurz Sups, am Freitagabend beim Oberliga-Flutlichtspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II zu erleben, musste man gar nicht den Weg in die EWR-Arena an die Alzeyer Straße gefunden haben. Dicke Rauchschwaden zogen aus dem Stadion empor, als die VfR-Anhänger vor dem Anpfiff mehrere Minuten lang Pyrotechnik und Feuerwerkskörper abbrannten sowie Raketen in die Luft schossen. Auf Flyern begründete die aktive Fanszene ihren Rückzug.