Vom Spielfeldrand
Bis die letzte Fackel erlischt: Immer wieder zündeten die Supporters Worms im Oberligaspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II auf der Raphael Hügel-Vortribüne Bengalos. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press
Wormatias aktive Fanszene macht Schluss: Ein Abschied mit Radau

Mit Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern verkündet die aktive Fanszene der Wormser beim Oberliga-Flutlichtspiel gegen die FCK-Reserve ihren Rückzug +++ Ein überraschender Schlussstrich

Worms. Ein letztes lautes Tschüss. Um die Abschiedsvorstellung der Wormser Ultra-Gruppierung Supporters Worms 1997, kurz Sups, am Freitagabend beim Oberliga-Flutlichtspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II zu erleben, musste man gar nicht den Weg in die EWR-Arena an die Alzeyer Straße gefunden haben. Dicke Rauchschwaden zogen aus dem Stadion empor, als die VfR-Anhänger vor dem Anpfiff mehrere Minuten lang Pyrotechnik und Feuerwerkskörper abbrannten sowie Raketen in die Luft schossen. Auf Flyern begründete die aktive Fanszene ihren Rückzug.

Was die genauen Gründe für den Rückzug sind, welche Konsequenzen das für den Wormser Oberligisten hat und wie die Vereinsführung darauf reagiert, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Stefan MannshausenAutor