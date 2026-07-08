Wormatias Abwehr: Mehr Qualität - und mehr Konstanz? Dass die Wormser zuletzt nicht mehr zu den Spitzenteams der Oberliga gehörten, lag auch an der hohen Gegentor-Quote +++ Die VfR-Sommertransfers zeigen: Das soll sich schnell ändern von Stefan Mannshausen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Eine Situation, die ihm gefallen dürfte: Wormatia-Trainer Artur Lemm (graues T-Shirt) hat bei der Besetzung seiner Abwehrreihe künftig eine große Spielerauswahl. Rechts: Co-Trainer Serdar Parlak. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Am Ende stand in diesem Bereich die Note 5, mangelhaft. 60 Gegentore in 34 Spielen. Das Verhindern von Gegentoren gehörte in der vergangenen Saison nicht zu den großen Stärken von Oberligist VfR Wormatia Worms (1,76 Gegentore pro Spiel). Generell spielten die Wormaten eine enttäuschende Saison (Platz acht). Vorne wie hinten. Das Gute daran: Unter Neu-Trainer Artur Lemm kann es für die Wormser Wormatia in der bevorstehenden Spielzeit in vielen Bereichen nur besser werden. Und obwohl der Saisonstart des VfR erst Anfang August erfolgt, deuten die bisherigen Sommertransfers an, dass die neu zusammengestellte Abwehrreihe ihrer vorherigen qualitativ und quantitativ überlegen ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Verletzungen und fehlende Konstanz Dass die Wormser in den vergangenen Monaten in der Defensive so anfällig waren, lag auch an zahlreichen Wechseln. Aufgrund von Ausfällen und Verletzungen änderte sich die Abwehrformation der Wormaten fast wöchentlich. Auch die Wechsel von Vierer- zu Dreier-, respektive Fünferkette, waren nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt. Mit dem plötzlichen Winterabgang von Kapitän Altin Vrella wurde die Abwehrreihe endgültig ein Schwachpunkt der Wormser. Daran änderten weder die Einsätze der potenziellen Mittelfeldspieler Laurenz Graf, Tom Fladung und Jabez Makanda in der hintersten Reihe noch die vielversprechenden Ansätze von Youngster Felipe Ralda und Leo Klein (fehlte lange verletzt) etwas. Ausgerechnet die zwei letztgenannten Wormaten, beides Akteure mit Startelfpotenzial, werden in diesem Jahr für Artur Lemm keine Option mehr darstellen. Sie fallen beide mit einem Kreuzbandriss monatelang aus.

Qualität und Quantität Die Ausfälle von Ralda und Klein erhöhten in diesem Sommer die Notwendigkeit der Wormser, in der Hintermannschaft massiv aufzurüsten. Sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der defensiven Außenbahn. Alleine fünf Akteure kamen hinzu, die um die wohl drei Plätze im Abwehrzentrum konkurrieren dürften. Mit Altin Vrella (SV Hummetroth) ist der ehemalige Wormatia-Kapitän schon wieder zurück an der Alzeyer Straße. Auch Raphael Akoto (VfR Mannheim) hat das Potenzial, in der Oberliga herauszustechen. Mit den Mannheimern stieg er zuletzt in die Regionalliga auf – als unumstrittener Stammspieler. Doch statt Liga vier, reizte Akoto eine Zusammenarbeit mit Lemm in Worms noch mehr. Ebenfalls schon den Nachweis erbracht, in Liga fünf den Unterschied ausmachen zu können, hat Ufuk Kömesögütlü (FC Emmelshausen-Karbach). Der 23-jährige Innenverteidiger mauserte sich beim SV Gonsenheim einst zu einem herausragenden zentralen Abwehrspieler der Liga, spielte verletzungsbedingt in der vergangenen Saison jedoch kaum und muss seine Topform erst wieder erreichen. Und: Nummer vier und fünf der neuen Wormatia-Innenverteidiger glänzten nur noch nicht in der Oberliga, weil die Talente vor ihrem ersten Aktivenjahr überhaupt stehen. Nathan Büker (Rot-Weiß Walldorf U19) und Mendim Crnaveri (Ludwigshafener SC U19) waren zuletzt Unterschiedsspieler im U19-Bereich und machten in der laufenden Sommervorbereitung bereits positiv auf sich aufmerksam.