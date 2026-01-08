Wormatia Worms vor Trainingsauftakt im Fokus

Worms. Noch bevor Trainer Anouar Ddaou am Montag seine Mannschaft zum Auftakt der Wintervorbereitung an der Alzeyer Straße begrüßt, ziehen sich einige seiner Spieler am Samstag ihre Fußballschuhe wieder an. Mit einem Mischaufgebot aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft vertreten unter anderem die Özkaya-Brüder Mert und Kaan sowie David Schehl den VfR Wormatia Worms beim DIK-Immobilien-Cup im Wormser BIZ.

Für die Verantwortlichen der Wormaten stehen und standen hingegen vor dem Wiedereinstieg in den Trainingsalltag unzählige Gespräche an. Schon im Fokus: die kommende Spielzeit 2026/2027. Das Motto für die restlichen Saisonspiele der laufenden Saison ließe sich mit „gute Resultate holen und die Entwicklung der Spieler” umschreiben.

Welche Fortschritte Aydin Ay innerhalb des Vereins sieht und welche Kaderabgänge sowie -zugänge es beim VfR bereits im Winter zu verzeichnen gibt, lest ihr im Plus-Artikel der Wormser Zeitung.