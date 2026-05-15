Wormatia Worms vor Pflichtaufgabe

Worms. Drei Spieltage bleiben den Oberliga-Fußballern des VfR Wormatia Worms noch, um die Spielzeit bestmöglich abzuschließen. Dabei trifft die Mannschaft von Interimstrainer Björn Weisenborn noch auf das Liga-Schlusslicht FV Eppelborn, mit Rot-Weiß Koblenz auf eine Elf aus dem Tabellenmittelfeld und auf das Topteam FC Emmelshausen-Karbach.
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Am Samstag (14 Uhr, EWR-Arena) ist ein Heimsieg gegen die abgeschlagenen Eppelborner (11 Punkte, 34:96 Tore) Pflicht. Auch ohne Kapitän Tom Fladung, der nach seinem Platzverweis bei der TuS Koblenz (2:3) aussetzen muss. Die Saarländer sammelten in diesem Jahr in zwölf Spielen mickrige vier Punkte. Seit elf (!) Partien ist der FVE sieglos, der sein Saisonhighlight dennoch ausgerechnet im Heimspiel gegen die Wormatia erlebte. Das Endresultat auf dem Eppelborner Kunstrasen: 4:1 für die Heimmannschaft.
Außerdem: Da das Stadion Oberwerth belegt ist, wurde das Auswärtsspiel des VfR (30. Mai) in Koblenz auf Mittwoch, den 20 Mai, vorverlegt (19:30 Uhr). Das letzte Heimspiel der Wormaten am Sonntag, den 24. Mai, gegen den FC Emmelshausen-Karbach (14 Uhr) ist also zugleich das letzte VfR-Spiel der Saison.