Wormatia Worms vor Pflichtaufgabe Im Heimspiel gegen den FV Eppelborn ist der Wormser Oberligist klarer Favorit - trotz eines missratenen Hinspiels +++ Warum die Spielzeit der Wormaten früher endet als geplant von Stefan Mannshausen · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Beim 5:0 über Ludwigshafen begleitete Björn Weisenborn seine Mannschaft mit großem Engagement vom Spielfeldrand aus. Gegen den FV Eppelborn soll ein weiterer Heimsieg gelingen. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Worms. Drei Spieltage bleiben den Oberliga-Fußballern des VfR Wormatia Worms noch, um die Spielzeit bestmöglich abzuschließen. Dabei trifft die Mannschaft von Interimstrainer Björn Weisenborn noch auf das Liga-Schlusslicht FV Eppelborn, mit Rot-Weiß Koblenz auf eine Elf aus dem Tabellenmittelfeld und auf das Topteam FC Emmelshausen-Karbach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Morgen, 14:00 Uhr VfR Wormatia Worms Worma. Worms FV Eppelborn Eppelborn 14:00 PUSH Am Samstag (14 Uhr, EWR-Arena) ist ein Heimsieg gegen die abgeschlagenen Eppelborner (11 Punkte, 34:96 Tore) Pflicht. Auch ohne Kapitän Tom Fladung, der nach seinem Platzverweis bei der TuS Koblenz (2:3) aussetzen muss. Die Saarländer sammelten in diesem Jahr in zwölf Spielen mickrige vier Punkte. Seit elf (!) Partien ist der FVE sieglos, der sein Saisonhighlight dennoch ausgerechnet im Heimspiel gegen die Wormatia erlebte. Das Endresultat auf dem Eppelborner Kunstrasen: 4:1 für die Heimmannschaft.