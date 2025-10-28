Wormatia Worms von den Spitzenteams (nicht) weit weg

Worms. Pokalaus gegen Pirmasens, das erste große Saisonziel dadurch futsch, eine herbe Heimpleite im Topspiel gegen TuS Koblenz, die erste Heimniederlage in der Liga – in den vergangenen Tagen setzte es für den VfR Wormatia Worms mehrere große Enttäuschungen. Doch so bitter die vergangene Woche für die Wormaten auch verlief, es gab auch lehrreiche Erkenntnisse, die den Wormsern Mut für die Zukunft machen.
Nicht auf Augenhöhe, aber... : Die Spiele gegen Pirmasens und Koblenz waren die ersten richtigen Gradmesser für die Wormser Mannschaft in dieser Saison. Nur beim Saisonauftakt bei der Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern traf der VfR ebenfalls auf eine so große individuelle Qualität wie in der abgelaufenen englischen Woche. Ein weiteres bisheriges Spitzenteam, den FV Engers, besiegte das Ddaou-Team klar (4:1). Andere knifflige Aufgaben wie die schwierigen Pokalduelle in Idar-Oberstein oder Dudenhofen meisterten die Wormser. Was zur Schlussfolgerung führt: die besten Teams der Oberliga sind (noch) etwas besser als die Wormaten, doch die Wormser ebenfalls besser als viele anderen Gegner in der Liga.
Reaktion auf Rückschläge: Mit den Worten, das Pokalaus sei „maximal enttäuschend in der Art und Weise”, hatte Trainer Anouar Ddaou vielen Wormaten nach der Partie gegen Pirmasens aus der Seele gesprochen. Erst ganz spät rettete sich der Titelverteidiger in die Verlängerung, um dann in der Lotterie vom Punkt das bessere Ende für sich zu haben. Lange hatten sich die Wormser davor gegen die Angriffe der Gäste gewehrt, Kilometer abgespult und das eigene Tor verteidigt. Dass sie bis auf wenige Ausnahmen weder in der zweiten Halbzeit noch in der Verlängerung kaum gefährlich vor das Pirmasens-Tor kamen, geschenkt. Bei einem Weiterkommen hätte das auf Wormser Seite natürlich niemanden interessiert. Von den VfR-Fans gab es nach dem dramatischen Aus aufopfernden Applaus. Die Anhänger honorierten, dass der Einsatz stimmte und die Ddaou-Spieler in jeden Zweikampf gingen und bis zum Abpfiff alles gaben. Sie sahen, dass der schnelle 1:2-Anschlusstreffer des FKP nicht zu einem Einbruch führte und dass trotz des späten Nackenschlags auch in der Verlängerung die Köpfe der VfR-Spieler oben blieben.
Nach dem freien Donnerstag und einer taktischen Einheit am Freitag waren die Wormser auch samstags gegen Koblenz von Beginn an wach. „Brutaler war es eher für den Körper, mental waren wir voll da”, erklärte Wormatia-Kapitän Altin Vrella nach dem TuS-Spiel. Offensichtlich waren die Kraftreserven vieler VfR-Spieler aber gegen Koblenz aufgebraucht. Dennoch gilt: Wille, Einsatz, und Leidensfähigkeit – von Ddaou geforderte Basics – legten die Wormser in beiden Spielen an den Tag. Ddaou sagt: „Wir haben alles rausgehauen.“
Torwart Tobias Edinger: Nicht wenige Wormaten trauerten im Sommer dem Abgang von Torwart Luca Pedretti hinterher. Doch schon nach einem Drittel der Saison sind diese Stimmen verstummt. Tobias Edinger bewies mit zahlreichen starken Auftritten in Windeseile seinen Wert für das neue Team. Fußballerisch stark, Stärken im Eins-gegen-Eins, schnelle Reflexe, eine starke Elfmeterquote – Edinger war auch in der abgelaufenen Woche in Topform und verhinderte bei weiteren hochkarätigen Chancen mehrere „sichere” Gegentore. In ihrer Angriffsreihe waren die Top-Teams individuell besser besetzt als die Wormser, im Mittelfeld war Vize-Kapitän Tom Fladung nicht zu ersetzen und sieben Gegentore in den letzten drei Spielen zeigen, dass auch im Defensivverhalten der Wormser Luft nach oben ist – aber: Auf der Torwartposition gehören die Wormser zur Oberliga-Spitze.