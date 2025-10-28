Wormatia Worms von den Spitzenteams (nicht) weit weg

Reaktion auf Rückschläge: Mit den Worten, das Pokalaus sei „maximal enttäuschend in der Art und Weise”, hatte Trainer Anouar Ddaou vielen Wormaten nach der Partie gegen Pirmasens aus der Seele gesprochen. Erst ganz spät rettete sich der Titelverteidiger in die Verlängerung, um dann in der Lotterie vom Punkt das bessere Ende für sich zu haben. Lange hatten sich die Wormser davor gegen die Angriffe der Gäste gewehrt, Kilometer abgespult und das eigene Tor verteidigt. Dass sie bis auf wenige Ausnahmen weder in der zweiten Halbzeit noch in der Verlängerung kaum gefährlich vor das Pirmasens-Tor kamen, geschenkt. Bei einem Weiterkommen hätte das auf Wormser Seite natürlich niemanden interessiert. Von den VfR-Fans gab es nach dem dramatischen Aus aufopfernden Applaus. Die Anhänger honorierten, dass der Einsatz stimmte und die Ddaou-Spieler in jeden Zweikampf gingen und bis zum Abpfiff alles gaben. Sie sahen, dass der schnelle 1:2-Anschlusstreffer des FKP nicht zu einem Einbruch führte und dass trotz des späten Nackenschlags auch in der Verlängerung die Köpfe der VfR-Spieler oben blieben.

Nach dem freien Donnerstag und einer taktischen Einheit am Freitag waren die Wormser auch samstags gegen Koblenz von Beginn an wach. „Brutaler war es eher für den Körper, mental waren wir voll da”, erklärte Wormatia-Kapitän Altin Vrella nach dem TuS-Spiel. Offensichtlich waren die Kraftreserven vieler VfR-Spieler aber gegen Koblenz aufgebraucht. Dennoch gilt: Wille, Einsatz, und Leidensfähigkeit – von Ddaou geforderte Basics – legten die Wormser in beiden Spielen an den Tag. Ddaou sagt: „Wir haben alles rausgehauen.“