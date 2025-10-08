Wormatia Worms: Viertelfinal-Einzug wackelt nur kurz

Am Ende eine Zitterpartie, unter dem Strich verdient: Mit einem 3:2 (3:1)-Sieg beim Oberliga-Konkurrenten FV Dudenhofen hat Wormatia Worms das Viertelfinal-Ticket im Fußball-Verbandspokal gelöst. Sieben Minuten nach Ende der regulären Spielzeit setzten die Vorderpfälzer noch einen Kopfball um Zentimeter neben den Pfosten, dann war es geschafft.

„Wir haben eine Stunde richtig guten Fußball gespielt und den Gegner in die Schranken verwiesen“, lobt Trainer Anouar Ddaou, „wir hätten noch höher führen müssen. In den letzten 20 Minuten haben wir es nicht geschafft, für Entlastung zu sorgen, und nur noch verteidigt, aber auch nicht so viel zugelassen. Bei Standards und Fernschüssen waren sie gefährlich.“

Laurenz Graf nutzte einen Dudenhofener Ballverlust nach eigenem Einwurf und lief zum 1:0 durch (4.). Nach einer Ecke glich Tom Handrich artistisch mit dem Rücken zum Tor aus (19.). Eine kurze Druckphase der Platzherren vor 438 Zuschauern blockte das Wormser Kollektiv weg, Marc Nauth aus der Drehung (37.) und Mert Özkaya mit einem selbst herausgeholten Foulelfmeter (42.) stellten auf 3:1.

Mit einem Pfostentreffer (62.) arbeitete sich der FVD wieder ins Spiel, Tobias Edinger parierte drei Distanzschüsse – und patzte bei einer Flanke, was Yannis Albrecht zum Abstauber nutzte (85.). Der Wormser Zugriff aufs Spielgeschehen war dahin, doch die Deckung hielt nun Stand. Bereits an diesem Freitag (11 Uhr) wird das Viertelfinale ausgelost, zu sehen auf den Social-Media-Kanälen des SWFV.