Assist für Wormatias Defensivmann: Abwehrspieler Luca Baderschneider (schwarz-rotes Trikot), hier bei einem Ligaspiel vor Luca Eichhorn (FK Pirmasens) am Ball, bereitete gegen Barockstadt einen Treffer sehenswert vor. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Wormatia Worms verspielt Testspiel-Sieg leichtfertig Oberligist macht gegen Regionalligist SG Barockstadt Fulda eine gute Figur – aber nur 70 Minuten lang

Heusenstamm. Wieder gehörten die letzten 20 Minuten des Spiels dem Gegner. Im Testspiel gegen die U21 von Eintracht Frankfurt (0:7) kassierten die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms fünf Tore in dieser Schlussphase, gegen die SG Barockstadt Fulda (2:3) waren es nun drei Treffer. Weil die Wormser aber in den ersten 70 Minuten gegen den Regionalligisten in Heusenstamm eine starke Leistung zeigten, überwogen bei Wormatia-Trainer Anouar Ddaou im Anschluss die positiven Aspekte.

„Wir haben gegen einen langjährigen Regionalligisten lange Zeit eine gute Figur gemacht", lobte der 45-jährige Coach die Spieler seiner Spieler. „Kompliment an meine Mannschaft. Wir hatten gute Ballgewinne, gelungene Umschaltaktionen und die nötige Intensität." Vor allem freute sich Ddaou, der im hessischen Heusenstamm lebt und somit ein „Heimspiel" hatte, darüber, dass "viel aus der Trainingswoche" gesehen habe. „Inhaltlich haben wir in diesem Spiel einen großen Schritt gemacht."