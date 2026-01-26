Wormatia Worms verspielt Testspiel-Sieg leichtfertig

Heusenstamm. Wieder gehörten die letzten 20 Minuten des Spiels dem Gegner. Im Testspiel gegen die U21 von Eintracht Frankfurt (0:7) kassierten die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms fünf Tore in dieser Schlussphase, gegen die SG Barockstadt Fulda (2:3) waren es nun drei Treffer. Weil die Wormser aber in den ersten 70 Minuten gegen den Regionalligisten in Heusenstamm eine starke Leistung zeigten, überwogen bei Wormatia-Trainer Anouar Ddaou im Anschluss die positiven Aspekte.
„Wir haben gegen einen langjährigen Regionalligisten lange Zeit eine gute Figur gemacht”, lobte der 45-jährige Coach die Spieler seiner Spieler. „Kompliment an meine Mannschaft. Wir hatten gute Ballgewinne, gelungene Umschaltaktionen und die nötige Intensität.” Vor allem freute sich Ddaou, der im hessischen Heusenstamm lebt und somit ein „Heimspiel” hatte, darüber, dass “viel aus der Trainingswoche” gesehen habe. „Inhaltlich haben wir in diesem Spiel einen großen Schritt gemacht.”
In den ersten 70 Spielminuten hatte der Oberligist die Mehrzahl an Chancen. Die erste große Möglichkeit des Spiels gehörte aber der SG, als der Ball gegen den Pfosten prallte (7.). Für die Wormaten liefen Marc Nauth (56.) und Nico Jäger (60.) alleine auf das gegnerische Gehäuse zu, brachten den Ball aber nicht im Ziel unter. Das erste Tor des Tages markierte dennoch Jäger (55.), nach Zuspiel von Lauenz Graf, der erneut im Sturmzentrum auflief, und nach einem weit geschlagenen Ball von Innenverteidiger Luca Baderschneider auf 2:0 erhöhte (70.).
Durch zwei grobe individuelle Aussetzer in der Defensive, einen Stoppfehler und ein zu kurzer Rückpass, kam der Regionalligist durch Max Stadler (71.) und Tobias Göbel (77.) zum Ausgleich. Letzterer erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer (86.). Anouar Ddaou bilanzierte: „Mit dem Ergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden, aber mir hat gefallen, dass wir uns mehrere Torchancen erspielt und insgesamt wenig zugelassen haben.“