Wormatia Worms: Unbesetzte Schlüsselpositionen

Worms. Am kommenden Montag (22. Juni) kommen die Wormatia-Spieler definitiv ins Schwitzen. Mit einem Lauftest begrüßt der neue Trainer Artur Lemm seine Spieler zum Vorbereitungsauftakt an der Alzeyer Straße. Viele Kaderplätze sind bereits vergeben, doch auf zentralen Positionen wie der Innenverteidigung, der offensiven Außenbahn oder dem Sturmzentrum gibt es noch Lücken.
Bei der Suche der VfR-Verantwortlichen für diese Positionen sind Erfahrung, individuelle Qualität und Führungsstärke gefragt. Kein leichtes Unterfangen für Lemm und Co. angesichts der naturgemäß ebenfalls fahndenden Konkurrenz. Ein Blick auf die vier Mannschaftsteile des bisherigen Wormatia-Kaders.
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Bei den Torhütern sind die Planungen der VfR-Verantwortlichen abgeschlossen. Mit Luca Pedretti (VfR Mannheim), Tim Nieschler (Rot-Weiss Walldorf) und Ian Wiedemann besetzen drei neue Torhüter die Torwartposition der Wormser. Sich groß an die Alzeyer Straße gewöhnen muss sich von diesem Trio wohl nur Nieschler, den Artur Lemm aus Walldorf mitbringt. Wiedemann rückt aus der eigenen U19 auf und feierte in der vergangenen Saison bereits eine gute Oberligapremiere in der EWR-Arena (1:0 gegen Sportfreunde Eisbachtal).
Auch Pedretti ist bei den Wormaten bestens bekannt und kehrt nach einem Jahr als Nummer zwei in Mannheim (vier Einsätze) zurück in die Nibelungenstadt. Zuvor spielte Pedretti drei Jahre in Worms und mauserte sich dort zum unumstrittenen Stammspieler und Publikumsliebling. Mit dem VfR Mannheim stieg er zuletzt in die Regionalliga auf. Bei der Verpflichtung hielten sich die Wormser Verantwortlichen in Bezug auf die neue Nummer eins noch zurück. Es würde aber überraschen, wenn nicht Pedretti als Stammkeeper in die Saison geht. Als Nummer zwei sieht sich der frischgebackene Regionalliga-Aufsteiger und Wormatia-Rückkehrer wohl kaum.
Wer wird der neue Abwehrchef der Wormatia? Seit dem Winterabgang von Kapitän Altin Vrella (der den SV Hummetroth in diesem Sommer schon wieder verlässt) ist diese Position vakant. Stand jetzt stehen bei den Wormsern sechs Abwehrspieler im Kader (Nicolas Obas, Felipe Ralda, Mendim Crnaveri, Leo Klein, Nathan Büker, Emre Sah). Zu wenig, da Klein obendrein noch monatelang ausfällt (Kreuzbandriss). Ralda und Obas sind auf der Außenbahn eingeplant, Sah kann als Allrounder außen wie innen verteidigen, Crnaveri (kommt vom Ludwigshafener SC U19) und Büker (Rot-Weiss Walldorf U19) sind klassische Innenverteidiger.
Auf Sicht trauen die Wormatia-Verantwortlichen den beiden Talenten jede Menge zu, ein erfahrener zentraler Abwehrmann steht dennoch weiter auf der VfR-Wunschliste. In der Vergangenheit spielte Vize-Kapitän Laurenz Graf regelmäßig auch im Abwehrzentrum. Genauso wie Jabez Makanda. Ob es für den Defensivallrounder in Worms (oder woanders) weitergeht, hat der VfR (wie auch bei Moritz Gotthardt) jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben.
Vor allem im zentralen Bereich sind die Wormaten breit aufgestellt. Mit Graf, Kapitän Tom Fladung, Kaan Özkaya und Talent Vasileios Siontis (der auch offensiv spielen kann), hat Lemm sowohl vor der Abwehr, als auch im Spiel nach vorne mit Mert Özkaya, Belel Meslem und Lukas Sundin mehrere Möglichkeiten. Im Vergleich zum Topscorer der Vorsaison, Mert Özkaya (38 Torbeteiligungen in 33 Spielen), ist Meslem aus Gau-Odernheim auch die vorderste Angriffsreihe und die Position der hängenden Spitze nicht unbekannt.
Da Artur Lemm auf einen intensiven Spielstil setzt, dürften laufstarke und „pressing-affine” Spieler gute Chancen auf Startelf-Mandate haben. Anders als im Zentrum stehen hinter der offensiven Außenbahn noch jede Menge Fragezeichen. Zwar war der zuletzt gesetzte Nico Jäger der erste Wormate, der seinen Vertrag verlängerte, weitere klassische Außenspieler sucht man in der Wormatia-Mannschaft allerdings vergeblich. Auch für diese Position suchen die Wormser also, sowohl in der Breite als auch der Spitze, noch nach Verstärkungen.
Einen klassischen Knipser hatten die Wormaten in der vergangenen Saison nicht. Mit Omar Hashem Sayed und Amir Moore stehen zwei Talente im VfR-Kader, die den berühmten nächsten Schritt in der kommenden Spielzeit machen wollen. Als Startspieler im Sturmzentrum eingeplant, sind sie jedoch (noch) nicht. Wie viele Liga-Kontrahenten auch, wünschen sich die Wormser Verantwortlichen also noch einen Qualitätstransfer auf dieser Position. Und: Ein solcher verlässlicher Torjäger wäre, das hat die vergangene Spielzeit gezeigt, für eine obere Platzierung in der Tabelle wohl unerlässlich.