Wormatia Worms: Trainingsfrei dank Kunstschüssen Die Sommervorbereitung der Wormaten verläuft bislang nach Plan +++ Was Trainer Artur Lemm gefällt und wo der VfR-Coach sich demnächst noch eine Verbesserung seiner Spieler wünscht von Stefan Mannshausen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Kicker vom VfR Wormatia Worms beim Trainingsalltag. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press (Archiv)

Worms. Hohe Hürden für die Wormatia: Nach der Liga-Generalprobe (Stadionfest) gegen den ambitionierten Regionalligisten SV Sandhausen (25. Juli) beginnt für die Wormser die Oberliga-Spielzeit 2026/2027. Und nach dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Koblenz kommt am zweiten August-Wochenende im ersten Liga-Heimspiel (2. Spieltag) direkt das Topteam FK Pirmasens in die EWR-Arena. Es folgt die Auswärtsaufgabe bei der aufgerüsteten Zweitvertretung von Neu-Bundesligist SV Elversberg. Das ergab die Veröffentlichung des vorläufigen Oberliga-Spielplans, bei dem es erfahrungsgemäß in naher Zukunft noch zu der einen oder anderen Veränderung kommen dürfte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Lemm-Spielweise schon deutlich zu erkennen Die ersten drei Spieltage werden einen ersten Hinweis darauf geben, wie weit die Wormatia-Mannschaft von Neu-Trainer Artur Lemm bereits ist. Der 51-Jährige lobte sein Team zuletzt für seine guten Test-Auftritte, bei denen die Zuschauer schon viele Elemente des Lemm-Spielstils zu sehen bekamen. Beim erfolgreichen Turnier in Grünsfeld am vergangenen Wochenende erzielten die Wormser mehrere Tore nach frühen Ballgewinnen. Das mannbezogene Pressing, das frühe Ballgewinne in der Nähe des gegnerischen Tores erzeugen soll, führte mehrfach zu guten Torchancen. „Die Art und Weise wie wir unsere Chancen kreiert haben“, sagte Lemm anschließend, „spricht dafür, dass unsere Spielweise erfolgreich sein kann.“