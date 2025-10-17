Wormatia Worms: Stolpergefahr, aber voller Fokus

Worms. Als klarer Favorit beim Underdog. Eine Mannschaft, die im Aufstiegsrennen der Oberliga mitmischt und eine, die tief im Tabellenkeller steckt und für die der Klassenerhalt nach dieser Saison das große Ziel ist. Die Rollen vor der Auswärtspartie des VfR Wormatia Worms in Nentershausen bei den Sportfreunden Eisbachtal (Samstag, 15 Uhr) sind verteilt. Von einer reinen Pflichtaufgabe will VfR-Trainer Anouar Ddaou vorab trotzdem aber nichts wissen.

Von seiner Mannschaft erwartet der 43-jährige Coach die gleiche Herangehensweise wie vor dem Spitzenspiel zuletzt gegen Engers, das die Wormser 4:1 gewannen. Gleich bedeutet: Voller Fokus und Respekt vor der Aufgabe. „Ich hatte in dieser Saison nicht einmal das Gefühl, das wir einen Gegner unterschätzt haben”, sagt Ddaou, der bei den gegnerischen Teams keinen Unterschied macht. „Dafür gibt es keinen Grund.”

Auch Eisbachtal, so der Coach, habe Stärken, auf die es für seine Mannschaft zu achten gelte. „Sie haben nur ein Tor weniger geschossen als wir (Eisbachtal 23 Treffer, Wormatia 24 bei einer weniger absolvierten Partie, Anm. d. Red.), das heißt, sie haben eine starke Offensive.” Weiter zählt er auf: „Nur knapp gegen Engers verloren (0:1, Anm.), vier Tore gegen Emmelshausen (4:5, Anm.) geschossen...” Die Lebensversicherung der Westerwälder, die am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg beim FV Eppelborn - nach zuvor neun sieglosen Ligaspielen in Folge (zwei Unentschieden) - überhaupt mal wieder als Sieger den Platz verließen: Jonah Arnolds mit schon neun Toren in elf Spielen.

Heißt im Umkehrschluss für die Wormser: Stolpergefahr ja, maximale Konzentration und Überzeugung ebenfalls. Nichtsdestotrotz dürften die Sinne aufseiten der Wormaten geschärft sein. Die drei einzigen Punktverluste in der bislang so positiv verlaufenden Saison erlebten die Wormser in der Fremde. In Kaiserslautern, Gau-Odernheim und Ludwigshafen. „Das Wichtigste sind Wille, Biss und Persönlichkeit”, sagt Ddaou und lobt seine Mannschaft für diese Merkmale in den Auftritten der vergangenen Wochen. „Ich bin absolut zufrieden, wie die Spieler die Spielweise annehmen und auftreten.” Vor allem das Engers-Spiel stach für ihn positiv heraus.

Wormaten mit Lerneffekt

Dort habe sein Team eine gute konstante Leistung gezeigt. „Da haben wir die Phase, in der wir keine Spielkontrolle hatten, sehr kurz gehalten. Engers hatte Chancen, ja, aber wir waren zu jeder Zeit im Spiel.” Im Pokalduell beim FV Dudenhofen wenige Tage zuvor und in den Ligaspielen davor sei das noch anders gewesen, erklärt Ddaou. „Darüber haben wir uns im Trainerteam viel Gedanken gemacht, versucht, Lösungen zu finden, um mit den Spielern im Training daran zu arbeiten. Da geht es um die Frage, warum werden wir manchmal so passiv während eines Spiels.”

Für die Aufgabe in Nentershausen, in unmittelbarer Nähe zur A3 am Rande des Westerwalds gelegen, hat der Wormser Trainer bei seiner Spielerauswahl wieder die Qual der Wahl. Alle Spieler sind einsatzfähig. Auch Dauerbrenner Tom Fladung, der am vergangenen Wochenende gegen Engers das erste Mal überhaupt ein Spiel verpasste (krank), ist zurück im Mannschaftstraining und eine Option für das Wochenende.