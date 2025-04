Wormatia Worms: Stimmungsvoller Derby-Punkt

„Ich bin nicht unzufrieden mit dem Ergebnis“, stellt Trainer Marco Reifenscheidt fest, „vom Spielverlauf her muss man demütig sein. Das 2:2 war ein Geschenk vom Keeper.“ Die Platzherren bauten konsequent flach von hinten aus auf, die Wormser gingen in Durchgang zwei viel früher drauf – und fuhren die Ernte ein, als der Ludwigshafener Torwart Robin Schneider einen Fehlpass spielte, den Erijon Shaqiri sich schnappte und im Netz versenkte (84.).

„Wir hatten mehr vom Spiel, der Gegner hatte die besseren Chancen“, fasst Reifenscheidt die Partie zusammen. In Sachen Traumtor hatte auch VfR-Spielmacher Irfan Catovic einen im Köcher, sein Freistoß flog direkt in den Winkel (51.). „Es freut mich für ihn“, sagt Reifenscheidt über den Startelf-Comebacker, der „ein belebendes Element war“. Nach einer Hereingabe brachte Adnan Rizvanovic die Platzherren erneut in Front (65.), doch dass die Wormatia späte Tore im Tank hat, wissen ihre Fans schon seit längerem.

„Im Nachgang betrachtet, hätten wir von Anfang an höher pressen können“, sagt Reifenscheidt, „aber wir wollten auch nicht ins offene Messer laufen. Ludwigshafen ist in Umschaltaktionen sehr stark, hat Schnelligkeit und Effektivität vorn.“ Ein Konter, noch zur Ecke verteidigt, leitete das Führungstor der Platzherren ein. Standard-Künstler Steffen Straub verwandelte direkt (32.).

"Hat schon das, da zu spielen"

Apropos, die 520 Zuschauer verteilten sich im Südweststadion raumgreifend. Fan-Trennung war verlangt, aber im heimischen Stadion der Arminia nicht herzustellen. „Es war ein stimmungsvolles Derby. Es hat schon was, in diesem Stadion zu spielen“, sagt Reifenscheidt, „und unsere Fans konnte man unten auch gut hören.“ Die durften zufrieden sein, mit einem Spiel, das reich an Offensivszenen war. Und mit ihrem Team.

„Wir haben wieder Einsatz gezeigt“, betont der Chefcoach, der allerdings wie auch gegen Idar-Oberstein (0:0) Präzision und Ideenreichtum gegen tief und kompakt verteidigende Gegner vermisste. „Da sind wir im Moment zu überhastet und lassen den Ball nicht so laufen, wie wir es können. Trotzdem war es eine ordentliche Mannschaftsleistung.“ An der hatte auch Laurenz Graf gegen seinen Ex-Club einen wichtigen Anteil. „Er ist einfach ein Mentalitätsspieler, hat richtig gebrannt und mit der ein oder anderen Grätsche gezeigt, dass er bereit war, alles zu geben“, betont Reifenscheidt.

Heimspiel-Doppelpack steht an

Das galt für sein ganzes Team, das in der Schlussphase auf den Dreier drängte. „Da wollte jeder den Lucky Punch setzen. Aber das wäre auch zu viel des Guten gewesen.“ Die Serie von nun sechs Spielen ohne Niederlage hält, Rang fünf wurde verteidigt, die anvisierte Top-Drei-Platzierung in der Rückrundentabelle ist in unmittelbarer Reichweite. Und soll beim Heimspiel-Doppelpack gegen den gegen den Abstieg kämpfenden SV Auersmacher am kommenden Samstag (14 Uhr) sowie Aufstiegsaspirant FK Pirmasens genau sieben Tage später angegriffen werden.

Wormatia Worms: Pedretti – Gotthardt, Smiljanic, Onyejekwe, Grajcevci (83. Marquardt) – Graf – K. Özkaya (83. Jensen), Catovic (73. Schehl) – Baylan (46. Willrich), Shaqiri, M. Özkaya.