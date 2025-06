Wormatia Worms stellt sich auf der Torhüterposition neu auf

Worms. Der Wechsel klappte reibungslos. Nachdem Torwart Luca Pedretti in der Wormser Abstiegssaison in der Regionalliga-Spielzeit 2022/2023 an den letzten vier Spieltagen Stammkeeper Ricco Cymer verdrängte und fortan seinen Job im Wormatia-Kasten souverän erledigte, gab es um die Besetzung im Tor von Oberligist VfR Wormatia Worms in der jüngeren Vergangenheit keine Diskussion. Luca Pedretti war in den vergangenen beiden Oberliga-Spielzeiten die klare Nummer eins. Der inzwischen 23-Jährige stieg zum Führungsspieler auf und wurde durch seine Leistungen und seine Einstellung zum Verein ein Fan-Liebling der Wormaten. Vor dem Ende der abgelaufenen Saison kündigte der Schwetzinger jedoch an, künftig eine neue Herausforderung annehmen zu wollen und verabschiedete sich nach 79 Einsätzen für die Wormaten von der Alzeyer Straße in Richtung VfR Mannheim. Die Folge: Die Wormser hatten in ihrem Kasten eine ungewollte Lücke.