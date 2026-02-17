Wormatia Worms: Ohne Kontinuität kein Erfolg Der Oberligist erlebt erneut eine wenig zufriedenstellende Spielzeit +++ Personalpolitik wird thematisiert von Stefan Mannshausen · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Im März 2024 debütierte Rechtsverteidiger Moritz Gotthardt (am Ball), hier gestellt von Flavius Botiseriu (SC Idar-Oberstein) für die Wormaten in der Oberliga. Er ist damit der dienstälteste Spieler im aktuellen Wormatia-Kader. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Der VfR Wormatia Worms hat schon deutlich bessere Zeiten erlebt. Das Flaggschiff Oberligateam erlebt erneut eine Saison im grauen Mittelmaß der Tabelle, ist aber rund um den Wormser Klub allgegenwärtig und übertüncht seit jeher auch Fortschritte im Jugendbereich oder bei der U21 (derzeit ein Spitzenteam in der Landesliga) des Vereins. Einfach, weil die Stimmung rund um den Traditionsverein in der Regel von der sportlichen Entwicklung der Ersten Mannschaft abhängig ist. Und um die ist es angesichts der sportlichen Entwicklung der vergangenen Jahre aktuell nicht besonders gut bestellt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Aktuelle Situation Verein, Fans und Beobachter sind sich einig: Für sportlichen Erfolg benötigt es Kontinuität. Und so gerne die Wormatia-Verantwortlichen in diesem Bereich Fortschritte erzielen würden, so schwierig gestaltet sich die Realität. Bestes Beispiel: die Transfers in diesem Winter. Sechs Spieler gingen, zwei Neue (Jabez Makanda und Kerem Kabadayi) kamen. So erklärbar die Abgänge auch sind (Ajet Grajcevci, Jonathan Muiomo und Timo Ulpins spielten sportlich keine Rolle, Thomas Roetynck flog wegen einer Disziplinlosigkeit aus dem Team und bei Altin Vrella und Malik Yerima spielte der Beruf eine wesentliche Rolle), so ernüchternd war diese Tatsache für die Wormatia-Fans.

Denn mit Vrella verließ eben sogar der Kapitän den Verein. Ein Spieler, der in den Augen aller Betrachter, auch künftig eine zentrale Rolle beim VfR hätte einnehmen sollen. „Wir müssen uns lösen von der Loyalität der Vergangenheit”, sagt VfR-Präsident Florian Natter im Wormatia-Podcast „1908“ und hält den Vrella-Transfer aus Vereinssicht „mit der Ablöse (...) für den wirtschaftlich vernünftigen Weg.” Eine wenig „romantische“ Aussage, aber absolut legitim. Eins zu eins zu ersetzen wird der Abwehrchef nicht sein, weswegen die Wormaten in den kommenden Monaten auf die Alternativen Jabez Makanda, Talent Kerem Kabadayi und Comebacker Leo Klein setzen. Den Abgang und das frei gewordene Budget direkt zu reinvestieren war angesichts der Kurzfristigkeit und des umkämpften Spielermarktes nicht realistisch. Hohe Spielerfluktuation So verständlich der Vrella-Abgang argumentativ auch ist, er passt in das Bild, das die Wormatia in den vergangenen Jahren auf dem Transfermarkt abgegeben hat. Zahlreiche Spieler kamen und gingen. Nach dem Regionalliga-Aufstieg kamen vor der Saison 2022/2023 15 Neue an die Alzeyer Straße – zwölf VfRler verließen den Verein. 2023/2024 wurden erneut viele Spieler transferiert (14 Neue, 18 Abgänge). Gleiches galt vor den Spielzeiten 24/25 (14/15) und 25/26 (19/19). Und dabei sind die Winterwechsel noch nicht mal berücksichtigt. Für die Wormatia-Fans galt also vor jeder neuen Saison zuletzt das Motto: neues Spieljahr, neue Mannschaft. Ein Fakt, der die fehlende Kontinuität belegt: Vom Wormatia-Kader der Saison 2023/2024 sind nur noch Moritz Gotthardt und John Dos Santos (zwischendurch beim SC Verl II) übrig.