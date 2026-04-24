Wormatia Worms: Mit »Schwung« nach Engers Nach dem Premierensieg gegen Ludwigshafen will der Wormser Oberligist mit Neu-Trainer Björn Weisenborn in Engers ein Liga-Topteam schlagen +++ Zwei Rückkehrer könnten dabei helfen von Stefan Mannshausen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Von der Seitenlinie alles im Blick: Wormatias Ddaou-Nachfolger Björn Weisenborn ist aktuell der Cheftrainer der Wormaten in der Oberliga. Links: VfR-Defensivallrounder Nicolas Obas beim Einwurf. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Als Sechster tritt Oberligist VfR Wormatia Worms am Samstag (15 Uhr) beim Fünften FV Engers an. Doch so nah sich die beiden Vereine in der Tabelle auch sind, das Punktekonto spricht eine andere Sprache. Satte zwölf Punkte liegt das Team vom Wasserturm vor den Wormaten (39 Punkte), die sich schon im Winter von den Topteams des Tableaus verabschieden mussten und zuletzt gar drohten, in den Abstiegskampf zu geraten. Ein 5:0-Heimsieg gegen Arminia Ludwigshafen ließ die Wormser am vergangenen Wochenende aufatmen. Unter Neu-Cheftrainer Björn Weisenborn soll in den verbleibenden sechs Saisonspielen nicht nur das Punktepolster noch ordentlich aufgebessert werden, sondern weiter an einem Stimmungsumschwung gearbeitet werden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Spaß haben“ und Spieler, die Verantwortung übernehmen Den 4:1-Sieg im Hinspiel gegen Engers verfolgte Björn Weisenborn noch als Co von Trainer Anouar Ddaou, dessen Job er in der vergangenen Woche übernommen hat. „Davor sind meine Meinungen in die Entscheidungen miteingeflossen, jetzt treffe ich sie“, sieht der 31-Jährige seine neue Aufgabe pragmatisch. Sein Ansatz: „Spaß haben und die Mannschaft mitnehmen“. Das macht sich im Training sofort bemerkbar, wenn er mit seinen Spielern die Aufgaben bespricht. Was möchte ich von euch sehen? Welche Möglichkeiten gibt euch die Übung? Immer wieder sind in den Trainingseinheiten auch die Meinungen der Spieler gefragt. Weisenborns Wunsch: „Die Jungs sollen nicht nur im Spiel, sondern auch im Training Verantwortung übernehmen.“