Wormatia Worms: Mit Klein gegen dessen Ex-Verein?

Der Einsatz von Wormatia-Abwehrspieler Leo Klein (rechts)gegen den FC Cosmos Koblenz ist noch ungewiss. Links: VfR-Talent Lukas Sundin. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Die Besetzung einer Position macht Cheftrainer Anouar Ddaou vor dem ersten Heimspiel des VfR Wormatia Worms in dieser Saison gegen den FC Cosmos Koblenz (Samstag, 14 Uhr, EWR-Arena) Sorgen. Schon beim Oberligastart auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern II (0:3) musste Innenverteidiger Leo Klein wegen Rückenbeschwerden kurzfristig passen. Auch in dieser Woche fehlte der Sommerneuzugang in den ersten Trainingseinheiten des VfR. Das Problem: Weil mit Altin Vrella auch der Kapitän die gesamte Woche krank ausfällt und am Wochenende, wenn er denn rechtzeitig fit genug würde, gar nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sein kann, droht den Wormaten im Abwehrzentrum ein personeller Engpass.

„Ich hoffe, dass Leo spielen kann", sagte Ddaou am Donnerstagmittag. Beim Abschlusstraining soll der 22-Jährige immerhin dabei sein. Ein besonderes Spiel wäre es für den Defensivspieler in jedem Fall. Nicht nur, weil sein Wormatia-Pflichtspieldebüt ins Wasser fiel, sondern auch, weil er bis diesen Sommer noch für den kommenden Gegner aus Koblenz aufgelaufen war. Über Cosmos ausgehorcht, wurde Klein vor der Partie von seinem neuen Trainer aber nicht. Getreu dem Ddaou-Motto: Bei uns bleiben und unser eigenes Spiel durchziehen.

Ein Offensivspieler fehlt der Wormatia definitiv Diese Herangehensweise gelang dem neuformierten Ddaou-Team in den 90 Auftaktminuten beim FCK-Nachwuchs nicht wie gewünscht. Zwar spielten die Wormser bei einem der Topfavoriten auf den Regionalliga-Aufstieg die längste Zeit auf Augenhöhe, die individuelle Klasse und Abgezocktheit ihres Gegners legte die VfR-Mannschaft aber nicht an den Tag. Zu Beginn der Woche arbeiteten Ddaou und Co dieses Spiel noch mal auf. Der Wunsch des Wormatia-Trainers an seine Spieler vor der Partie gegen Cosmos: „Wir müssen viel kompakter stehen, brauchen eine bessere Struktur und viel mehr Klarheit in unseren Aktionen mit dem Ball.” Dass für diese Aufgabe womöglich der Kapitän ausfällt, wäre für Ddaou eine „klare Schwächung”. Für den Fall eines Ausfalls, würde Vize-Kapitän Tom Fladung die Wormser bei der diesjährigen Heimpremiere auf das Spielfeld führen. Neben Vrella und dem ebenfalls fraglichen Leo Klein fehlt den Wormsern gegen Koblenz definitiv Flügelstürmer David Schehl, der als Joker auf dem Betzenberg für ein unsportliches Verhalten (Nachtreten) die Rote Karte gesehen hatte.