Wormatia Worms: Leiden auf der Laufstrecke Mit einem 5000-Meter-Lauf begrüßte Wormatia-Trainer Artur Lemm seine neuen Spieler nach der Sommerpause +++ Nicht alle Wormaten bestanden diesen ersten Hitze-Härtetest von Stefan Mannshausen · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Schwitzen in der Hitze: Auch Co-Trainer Björn Weisenborn lief den 5000-Meter-Lauf beim Vorbereitungsauftakt der Wormatia mit. Links neben ihm: Vasileios Siontis. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Der Ball blieb beim Trainingsauftakt von Oberligist VfR Wormatia Worms noch außen vor. Stattdessen versammelte Neu-Trainer Artur Lemm seine Spieler zu einem ersten Leistungstest: 5000-Meter-Lauf in der EWR-Arena bei mehr als 30 Grad. Für die meisten Spieler, das sah man ihnen anschließend an, kein Vergnügen. Sie wird es freuen, dass es ab sofort mit Ball auf den Trainingsplatz geht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Nicht alle Wormaten bestehen den Hitze-Lauftest Während am Montagabend die beiden Neuzugänge vom VfR Mannheim Raphael Akoto und Isaac Okwubor, die vor knapp zwei Wochen mit ihrem jetzigen Ex-Verein noch in die Regionalliga aufgestiegen waren, vorne weg liefen, hatten andere VfRler Probleme. Ein weiterer Neuer Ufuk Kömesögütlü (FC Emmelshausen-Karbach) der monatelang an einer Knieverletzung laborierte, brach den Lauf mit muskulären Problemen ab, Vize-Kapitän Laurenz Graf aus Erschöpfung. Gar nicht erst in die Laufschuhe geschlüpft war Kaan Özkaya (Mittelohrentzündung), der mit dem jüngst operierten Leo Klein (Kreuzbandriss) vom Seitenrand die Leiden der Teamkollegen verfolgte.

Komplett war der Wormatia-Tross beim Auftakt also bei Weitem noch nicht. Und auf ein paar Gesichter warteten die Wormser Trainingskiebitze ohnehin vergebens. Luca Pedretti und Nathan Büker weilen beispielsweise noch im Sommerurlaub, Neuzugang Emre Sah machte eine Stippvisite in Kaiserslautern bei seinem Arzt und erhielt die positive Reha-Rückmeldung: Alles läuft nach Plan. 5000-Meter-Lauf wird wiederholt Trainer Artur Lemm präsentierte sich mit seinem Trainerteam hingegen das erste Mal offiziell an der Alzeyer Straße. Und auch für ihn war der „Lauf-Auftakt” ein erster Indikator, wo jeder einzelne Spieler steht. Das Fazit: Nicht jeder Wormate ist mit seinem Fitnesslevel da, wo Lemm ihn künftig haben möchte. „Deswegen”, sagte der neue Wormatia-Trainer, „werden wir den Lauf sicher noch das eine oder mal machen in den kommenden Wochen.”