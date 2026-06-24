Wormatia Worms: Leiden auf der Laufstrecke

Worms. Der Ball blieb beim Trainingsauftakt von Oberligist VfR Wormatia Worms noch außen vor. Stattdessen versammelte Neu-Trainer Artur Lemm seine Spieler zu einem ersten Leistungstest: 5000-Meter-Lauf in der EWR-Arena bei mehr als 30 Grad. Für die meisten Spieler, das sah man ihnen anschließend an, kein Vergnügen. Sie wird es freuen, dass es ab sofort mit Ball auf den Trainingsplatz geht.
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Während am Montagabend die beiden Neuzugänge vom VfR Mannheim Raphael Akoto und Isaac Okwubor, die vor knapp zwei Wochen mit ihrem jetzigen Ex-Verein noch in die Regionalliga aufgestiegen waren, vorne weg liefen, hatten andere VfRler Probleme. Ein weiterer Neuer Ufuk Kömesögütlü (FC Emmelshausen-Karbach) der monatelang an einer Knieverletzung laborierte, brach den Lauf mit muskulären Problemen ab, Vize-Kapitän Laurenz Graf aus Erschöpfung. Gar nicht erst in die Laufschuhe geschlüpft war Kaan Özkaya (Mittelohrentzündung), der mit dem jüngst operierten Leo Klein (Kreuzbandriss) vom Seitenrand die Leiden der Teamkollegen verfolgte.
Komplett war der Wormatia-Tross beim Auftakt also bei Weitem noch nicht. Und auf ein paar Gesichter warteten die Wormser Trainingskiebitze ohnehin vergebens. Luca Pedretti und Nathan Büker weilen beispielsweise noch im Sommerurlaub, Neuzugang Emre Sah machte eine Stippvisite in Kaiserslautern bei seinem Arzt und erhielt die positive Reha-Rückmeldung: Alles läuft nach Plan.
Trainer Artur Lemm präsentierte sich mit seinem Trainerteam hingegen das erste Mal offiziell an der Alzeyer Straße. Und auch für ihn war der „Lauf-Auftakt” ein erster Indikator, wo jeder einzelne Spieler steht. Das Fazit: Nicht jeder Wormate ist mit seinem Fitnesslevel da, wo Lemm ihn künftig haben möchte. „Deswegen”, sagte der neue Wormatia-Trainer, „werden wir den Lauf sicher noch das eine oder mal machen in den kommenden Wochen.”
Bis dahin dürfte sich der Oberliga-Kader der Wormser weiter finalisiert und die Wormatia-Spieler weiter an ihrer Grundfitness gefeilt haben, die als Basis für Lemms intensiven Spielstil unverhandelbar ist. Dauerhaftes Pressing, vertikales Spiel, hohe Ballgewinne, schnelles Umschalten – ohne die körperliche Fitness der Spieler, lässt sich Lemms Spielidee freilich nicht umsetzen.
Zwei weitere Spieler, die diese hohe Einsatzbereitschaft einbringen sollen, sind Nasir Zaatan (19, FC Gießen) und Isaac Okwubor (21), die die Wormatia jüngst unter Vertrag genommen hat. Von beiden Offensivspielern ist Lemm voll überzeugt. Zaatan („Ein sehr talentierter Stürmer, dribbelstark und schnell, ein Wühler. (...) Er erweitert unser Spektrum auf allen Offensivpositionen“) und Okwubor („Isaac ist ein junger Stürmer mit viel Potential und guter Athletik. Er ist sehr schnell, stabil und bringt viel mit an Intensität für Pressingsituationen”) kommen zwar mit recht wenig Erfahrung im Aktivenbereich zum VfR, dafür aber mit dem starken Wunsch, sich durchzusetzen und in ihrer Entwicklung den nächsten Schritt zu machen. Ihm gehe es, betont Lemm, eh nie um das Alter, den Namen oder die Vita. „Für mich am wichtigsten sind Qualität und Mentalität.”
Diese Fähigkeiten bringen auch Moritz Gotthardt und Jabez Makanda mit, deren VfR-Verträge in diesem Sommer ausgelaufen waren und nicht verlängert wurden. Und wohl auch nicht mehr werden. Die Tendenz bei diesen Spielern gehe, erklärte Wormatias Sportlicher Koordinator Fatih Köksal, Stand jetzt, in Richtung Abschied.