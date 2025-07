Wormatia Worms lädt zum Stadionfest in die EWR-Arena ein

Sportlich eröffnet wird das Fest ab 11 Uhr durch Freundschaftsspiele mehrerer Jugendmannschaften. Um 12:30 Uhr folgt die offizielle Vorstellung der ersten Mannschaft für die kommende Oberliga-Saison. Auch die Inklusionsmannschaft, die sich durch soziales Engagement und sportliche Leistung auszeichnet, wird sich im Rahmen des Programms präsentieren.

Der sportliche Höhepunkt des Tages beginnt um 14 Uhr mit dem Testspiel gegen den Regionalligisten Hessen Kassel. Die Partie gilt als Generalprobe vor dem Ligastart und wird von der sportlichen Leitung genutzt, um letzte Eindrücke zu sammeln, so Bub. In der Halbzeitpause werden außerdem mehrere Jugendmannschaften geehrt, die in der vergangenen Saison Titel und Pokale gewinnen konnten.

Möglicher Neuzugang für Wormatia Worms