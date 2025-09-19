Wormatia Worms: „Gezwungene“ Rotation gegen Hertha Wiesbach

Schon am vergangenen Sonntag auf dem Petersberg war klar, dass sich die Aufstellung der Wormatia gegen Wiesbach zwangsläufig ändern würde. Allrounder Thomas Roetynck hatte dort unmittelbar vor dem 2:1 der Gau-Odernheimer die Ampelkarte gesehen. Er sitzt gegen Wiesbach also seine Sperre ab und muss zusehen. Das gleiche „Los” könnte Leo Klein treffen. Der Innenverteidiger konnte in dieser Woche genauso wie Marc Nauth (beide muskuläre Probleme) nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. „Das ist beides nichts Wildes, aber für die Startelf reicht es wahrscheinlich nicht”, hatte Ddaou bei seinen Stammspielern am Donnerstagnachmittag aber noch die Hoffnung, dass es zumindest für Jokereinsätze reichen könnte. Einer, der von den Ausfällen seiner Teamkollegen profitieren könnte, ist Nicolas Obas, der seine Adduktoren-Problemen auskuriert hat, seit der vergangenen Woche wieder ohne Beschwerden trainiert und laut Ddaou „sicher eine Option” für das Wiesbach-Spiel ist.