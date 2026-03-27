Wormatia Worms gegen TSV Gau-Odernheim: Ein ungleiches Duell? An diesem Samstag begegnen sich die beiden besten Teams aus Alzey-Worms zum zweiten Mal in einem Punktspiel +++ Alles zur Ausgangslage in dem Prestige-Duell von Torben Schröder · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Ein Bild aus dem Hinspiel, das es am Samstag so nicht geben wird. Anders als Aleksandar Dimitrijevic (rechts), der beim TSV Gau-Odernheim eine schwer verzichtbare Größe ist, ist Leo Klein bei Wormatia Worms ins Abseits geraten. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Worms/Gau-Odernheim. Ein Derby! Ein Derby? „Mir wurde gesagt, das Derby ist gegen Ludwigshafen“, erzählt Anouar Ddaou, hessischer Trainer in Diensten von Wormatia Worms, vor dem Oberliga-Duell gegen Tabellennachbar TSV Gau-Odernheim (Samstag, 14 Uhr). „Aber es ist Brisanz drin.“ Die Punktspiel-Premiere der Nachbarn im Fußballkreis Alzey-Worms in der Hinrunde ging 2:2 aus. Vorige Saison flog Wormatia (1:2 nach Verlängerung) am Petersberg aus dem Pokal.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Tabellennachbarn? „Eine Abschlusstabelle lügt nie“, relativiert TSV-Trainer Florian Diel eine gängige Fußballer-Floskel, „eine Zeitpunkt-Tabelle lügt immer. Nach zwei Dritteln der Saison ist es eine Momentaufnahme, die keinen Wert hat. Es bleibt gefühlt das Duell David gegen Goliath.“ Klar ist: Für den Oberliga-Debütanten ist die Konstellation Sechster gegen Siebter eine Sensation, für den langjährigen Regionalligisten eine herbe Enttäuschung.

Schon die Infrastruktur verdeutlicht den Unterschied Das wiederum sagt nichts über das aktuelle Leistungsvermögen aus. Der TSV, beobachtet Ddaou, steigere sich seit der Winterpause beständig und werde nichts mit dem Abstieg zu tun haben: „Sie machen es angesichts ihrer Verhältnisse sehr, sehr gut und stehen aufgrund ihrer Leistung zurecht da.“ Es trifft auch eines der größten auf das vermutlich kleinste Budget der Spielklasse. Schon die wuchtige EWR-Arena und das nach Profisport aussehende Vereinsheim, im Kontrast zum sanierungsbedürftigen Clubheim und Naturrasen auf der idyllischen Anlage am Petersberg, veranschaulichen die Kräfteverhältnisse. Mehr Gegensätze gibt es in dieser Liga kaum. Und doch: Tabellennachbarn. „Wormatia ist ein Top-Team der Liga“, betont Diel. Und schiebt nach: „Es steht mir überhaupt nicht zu, sie zu beurteilen.“ Bei seinem eigenen Team müsse die Defensivleistung aus Koblenz (0:1) mit dem Kreieren von Torchancen wie gegen Eppelborn (2:2) zusammenkommen. „Wenn wir die kleinen Details auf unsere Seite ziehen, ist eine Überraschung möglich“, sagt der TSV-Trainer.