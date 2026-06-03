Wormatia Worms: Frust, Abgänge und Trennungen

Worms. Neue Saison, neuer Trainer, neue Spieler. Dieses Spielchen kennen die Wormaten schon, als Trainer Anouar Ddaou im Sommer 2025 bei Oberligist VfR Wormatia Worms loslegt. Die Hoffnungen der Wormser Verantwortlichen vor der Spielzeit sind groß, denn Ddaou stand bei seinem vorherigen Verein SV Gonsenheim für Kontinuität, stetige Entwicklung und eine attraktive Spielweise. Attribute, die auch den Wormser Machern in ihrem Verein vorschweben. Das Problem: Rund zehn Monate später ist Anouar Ddaou an der Alzeyer Straße schon wieder Geschichte.
Mit Artur Lemm steht inzwischen der künftige VfR-Coach fest, der im Juni mit seiner neuen Mannschaft in die Sommervorbereitung starten wird. Nicht nur die Trainerthematik der Wormser zeigt: Auch in der abgelaufenen Spielzeit war bei den Wormaten jede Menge los – auf und abseits des Spielfeldes. Eine Saisonchronik mit den wichtigsten Wormatia-Ereignissen der vergangenen zwölf Monate.
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Gelungene Auftaktwochen: In der Anfangszeit stimmen die Ergebnisse und die Ddaou-Mannschaft mischt in den ersten Monaten der Saison gar im Aufstiegsrennen der Oberliga mit. Am 13. Spieltag gewinnen die Wormser sensationell mit 7:3 bei den Sportfreunde Eisbachtal und schießen dabei in den ersten fünf Spielminuten drei Tore. Generell gelingen den Wormsern in dieser Saisonphase mehrere Treffer in der Anfangsviertelstunde. Die Wormser sind zu diesem Zeitpunkt Dritter, ein Punkt hinter der Tabellenspitze. Das Selbstvertrauen der Wormaten vor dem Viertelfinale im Verbandspokal gegen den FK Pirmasens ist dementsprechend groß.
Erst das Aus im Verbandspokal, dann eine Sieglosserie: Noch Wochen und Monate später haben die Wormser das Aus im Verbandspokal gegen den FKP nicht wirklich verkraftet. Durch einen Treffer in der 90+8. Minute retten sich die Pfälzer Gäste in die Verlängerung und schmeißen die Wormser anschließend nach 20 (!) verschiedenen Elfmeterschützen dramatisch aus dem Wettbewerb. Für VfR-Offensivspieler Nico Jäger bis heute eine der „schlimmsten Niederlagen” seiner Karriere und für die Wormaten der Anfang einer nicht für möglich gehaltenen Pleitenserie. Nach nur zwei Niederlagen in den ersten 15 Saisonspielen (13 Siege in der Liga, zwei im Verbandspokal), bleiben die Wormser nach dem Pokalaus in der Oberliga acht Spiele am Stück sieglos (nur ein Unentschieden). Das führt dazu, dass nach dem Pokalaus schon in der Winterpause auch der Aufstiegszug abgefahren ist.
Aus der Supporters: Nach 28 Jahren zelebrieren die Supporters Worms 1997, kurz Sups, mit jeder Menge Pyrotchnik und Feuerwerk ihren Rückzug. „Unserer Gruppe fehlt es seit Jahren an Nachwuchs und frischen, motivierten Köpfen. Die Mitglieder werden älter und es fällt immer schwerer, die notwendige Zeit aufzubringen, um unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden”, begründen die Supporters in einem Infoflyer ihren Abgang. Sie erklären ihren drastischen Schritt auch mit dem allgemeinen Wandel der Ultra-Kultur in Richtung Selbstdarstellung und Selbstinszenierung. „Diese beiden Hauptfaktoren (...) haben uns letztlich zu einer äußerst schmerzhaften, aber dennoch konsequenten Entscheidung geführt (...) unsere Gruppenaktivitäten einzustellen und als Gruppe in den Ruhestand zu treten.” Die „gewohnte“ Stimmung bei Heimspielen der Wormatia kommt in der Folge nicht mehr auf. Beim Auswärtsspiel bei Südwestrivale TuS Koblenz feiern die Sups mit Bannern und Trommeln ein kurzes „Comeback”.
Winter-Abgang von Altin Vrella: Anfang Februar schlägt der Wechselwunsch von Altin Vrella große Wellen. Auch wegen einer neuen beruflichen Perspektive drängt der Abwehrchef der Wormser auf einen Wechsel und verlässt den VfR. Ddaou erklärt: „Es ist doch klar, dass wir gegenüber einem jungen Mann, der eine solche Perspektive aufgezeigt bekommt, nicht auf unser Vertragsrecht beharren.” Die Wormser können den kurzfristigen Abgang allerdings nicht kompensieren und der ohnehin seit Monaten angezählte Sportliche Leiter des VfR, Aydin Ay, verspielt weitere Sympathien im Umfeld, als er die Winter-Transferphase anschließend mit den Worten „es war eine gute Transferphase, wir haben Kosten eingespart” beschreibt.
Trennung von Anouar Ddaou und Aydin Ay: Nach dem Sieg zum Restart in der Liga (3:2 bei FV Diefflen) rutschen die Wormser erneut in eine Ergebniskrise. In sechs Duellen gegen Teams aus dem Tabellenkeller holen die Wormser mickrige zwei Punkte und drohen gar, noch selbst in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Am 16. April zieht der Verein die Notbremse und trennt sich inmitten einer Englischen Woche nach einer desaströsen ersten Halbzeit und einer 2:3-Niederlage beim SV Gonsenheim von Anouar Ddaou und Aydin Ay. Der bisherige Ddaou-Co Björn Weisenborn, zudem Coach der Landesliga-Mannschaft des VfR, übernimmt das Oberligateam und sorgt bei seinem Debüt als Interimstrainer mit einem 5:0-Erfolg gegen Arminia Ludwigshafen für Erleichterung bei den Wormsern.
Saisonfinale und Rekord gegen Eppelborn: Die Saison der Wormser trudelt dem Ende entgegen und gegen das abgeschlagene Ligaschlusslicht FV Eppelborn, gegen das die Wormser das Hinspiel tatsächlich 1:4 verloren hatten, gelingt dem VfR der höchste Sieg seit 49 Jahren. Beim 8:0-Sieg trumpft Mert Özkaya, der einen Tag vor dem Spiel gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Kaan den Vertrag in Worms über den Sommer hinaus verlängert hat, mit sechs direkten Torbeteiligungen groß auf (vier Tore, zwei Assists). Ein paar Tage später erlebt Neu-Kapitän Tom Fladung bei der Partie bei Rot-Weiß Koblenz ungewollt rekordverdächtiges: zwei Eigentore in einem Spiel.