Wormatia Worms: Frust, Abgänge und Trennungen Viele Wormaten dürften sich dem Ende der Spielzeit 25/26 entgegengesehnt haben +++ Schon früh spielten die Wormser Oberliga-Fußballer nur noch um die „goldene Ananas” +++ Ein Saisonrückblick von Stefan Mannshausen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Vom Happy End weit entfernt: Die Wormatia-Spieler Altin Vrella (inzwischen SV Hummetroth), Nico Jäger, Laurenz Graf, Mert Özkaya und Marc Nauth (von links) erlebten eine durchwachsene Saison. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Neue Saison, neuer Trainer, neue Spieler. Dieses Spielchen kennen die Wormaten schon, als Trainer Anouar Ddaou im Sommer 2025 bei Oberligist VfR Wormatia Worms loslegt. Die Hoffnungen der Wormser Verantwortlichen vor der Spielzeit sind groß, denn Ddaou stand bei seinem vorherigen Verein SV Gonsenheim für Kontinuität, stetige Entwicklung und eine attraktive Spielweise. Attribute, die auch den Wormser Machern in ihrem Verein vorschweben. Das Problem: Rund zehn Monate später ist Anouar Ddaou an der Alzeyer Straße schon wieder Geschichte. Mit Artur Lemm steht inzwischen der künftige VfR-Coach fest, der im Juni mit seiner neuen Mannschaft in die Sommervorbereitung starten wird. Nicht nur die Trainerthematik der Wormser zeigt: Auch in der abgelaufenen Spielzeit war bei den Wormaten jede Menge los – auf und abseits des Spielfeldes. Eine Saisonchronik mit den wichtigsten Wormatia-Ereignissen der vergangenen zwölf Monate.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Gelungene Auftaktwochen: In der Anfangszeit stimmen die Ergebnisse und die Ddaou-Mannschaft mischt in den ersten Monaten der Saison gar im Aufstiegsrennen der Oberliga mit. Am 13. Spieltag gewinnen die Wormser sensationell mit 7:3 bei den Sportfreunde Eisbachtal und schießen dabei in den ersten fünf Spielminuten drei Tore. Generell gelingen den Wormsern in dieser Saisonphase mehrere Treffer in der Anfangsviertelstunde. Die Wormser sind zu diesem Zeitpunkt Dritter, ein Punkt hinter der Tabellenspitze. Das Selbstvertrauen der Wormaten vor dem Viertelfinale im Verbandspokal gegen den FK Pirmasens ist dementsprechend groß.

Erst das Aus im Verbandspokal, dann eine Sieglosserie: Noch Wochen und Monate später haben die Wormser das Aus im Verbandspokal gegen den FKP nicht wirklich verkraftet. Durch einen Treffer in der 90+8. Minute retten sich die Pfälzer Gäste in die Verlängerung und schmeißen die Wormser anschließend nach 20 (!) verschiedenen Elfmeterschützen dramatisch aus dem Wettbewerb. Für VfR-Offensivspieler Nico Jäger bis heute eine der „schlimmsten Niederlagen” seiner Karriere und für die Wormaten der Anfang einer nicht für möglich gehaltenen Pleitenserie. Nach nur zwei Niederlagen in den ersten 15 Saisonspielen (13 Siege in der Liga, zwei im Verbandspokal), bleiben die Wormser nach dem Pokalaus in der Oberliga acht Spiele am Stück sieglos (nur ein Unentschieden). Das führt dazu, dass nach dem Pokalaus schon in der Winterpause auch der Aufstiegszug abgefahren ist. Aus der Supporters: Nach 28 Jahren zelebrieren die Supporters Worms 1997, kurz Sups, mit jeder Menge Pyrotchnik und Feuerwerk ihren Rückzug. „Unserer Gruppe fehlt es seit Jahren an Nachwuchs und frischen, motivierten Köpfen. Die Mitglieder werden älter und es fällt immer schwerer, die notwendige Zeit aufzubringen, um unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden”, begründen die Supporters in einem Infoflyer ihren Abgang. Sie erklären ihren drastischen Schritt auch mit dem allgemeinen Wandel der Ultra-Kultur in Richtung Selbstdarstellung und Selbstinszenierung. „Diese beiden Hauptfaktoren (...) haben uns letztlich zu einer äußerst schmerzhaften, aber dennoch konsequenten Entscheidung geführt (...) unsere Gruppenaktivitäten einzustellen und als Gruppe in den Ruhestand zu treten.” Die „gewohnte“ Stimmung bei Heimspielen der Wormatia kommt in der Folge nicht mehr auf. Beim Auswärtsspiel bei Südwestrivale TuS Koblenz feiern die Sups mit Bannern und Trommeln ein kurzes „Comeback”.