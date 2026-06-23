Wormatia Worms findet defensive Verstärkungen Noch vor dem Beginn der Sommervorbereitung verkündete der Wormser Oberligist die Verpflichtungen zweier Spieler von Stefan Mannshausen · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Auch schon häufiger als Gegner gegen die Wormatia aus Worms im Einsatz: Abwehrspieler Ufuk Kömesögütlü (links, hier im Trikot des SV Gonsenheim) im Duell mit Angreifer Daniel Kasper. Rechts: Jan Vogel.) Archivfoto: Andreas Stumpf/pakalski-press

Worms. Noch bevor der neue Wormatia-Trainer Artur Lemm am Montag mit einem 5000-Meter-Lauf die körperliche Verfassung seiner Spieler testete, hat der Wormser Oberligist vor dem Auftakt der Sommervorbereitung zwei weitere Verpflichtungen bekannt gegeben. Mit Raphael Akoto und Ufuk Kömesögütlü wechseln zwei Innenverteidiger zu den Wormaten, die als Soforthilfen und Leistungsträger eingeplant sein dürften.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Aufstieg in die Regionalliga, aber Akoto bleibt in Liga fünf Den Anfang machte am Freitag Raphael Akoto, der dem Torwart-Rückkehrer Luca Pedretti folgt und ebenfalls vom VfR Mannheim in die Nibelungenstadt kommt. Dort war Akoto bei den zuletzt in die Regionalliga aufgestiegenen Mannheimern gesetzt und absolvierte in der Aufstiegssaison 34 Spiele (3 Tore). Mit der Regionalliga Bayern (FC Augsburg II, 27 Spiele) und der Regionalliga Südwest (FC Homburg, 10) hat der 26-Jährige bereits erste Erfahrungen in Liga vier gesammelt. Weitere werden nach seinem Wechsel nach Worms kurzfristig nicht hinzukommen, auch wenn Akoto dieses Ziel, wie auch die Wormaten selbst, mittelfristig erreichen möchte. „Ich bin hochmotiviert, mich schnell in die Mannschaft zu integrieren und meinen Teil dazu beizutragen, dass die Wormatia eine erfolgreiche Saison spielt”, wird Akoto bei seiner Präsentation vom Wormser Verein zitiert.

Sein neuer Trainer geht schon etwas ins Detail: „Raphael ist im besten Fußballeralter und der perfekte Spieler für unsere Spielidee. Er ist stark gegen den Mann, kann aus der Dreierkette nach vorne verteidigen und pressen, über seine Geschwindigkeit aber auch den tiefen Raum ablaufen.” Artur Lemm, der Akoto bereits länger auf dem Schirm hat und in den vergangenen Jahren schon zweimal verpflichten wollte, schätzt auch weitere Qualitäten des Abwehrspielers: „Er ist menschlich absolut top, ein super Junge mit dem Herz am rechten Fleck. Er wird ein sehr wichtiger Faktor nicht nur für die Defensive, sondern auch für eine harmonische Kabine sein.“ Lemm: „Interessantes Gesamtpaket und einiges an Qualität" Die Kabine künftig teilen wird Akoto mit Positionskollege Ufuk Kömesögütlü. Der 23-jährige Abwehrmann war in den vergangenen Jahren ebenfalls begehrt. Nicht nur von der Wormatia, die den Innenverteidiger bereits mehrfach verpflichten wollte. Auch Artur Lemm hatte den Linksfuß bereits länger im Visier, ohne dass es jedoch zu einer Zusammenarbeit kam. Kömesögütlü, der sich als „Spieler der Region” bezeichnet und seinen Wechsel wie folgt begründet, sagt: „Die Wormatia ist ein Verein mit großer Tradition und ehrgeizigen Zielen.” Sein neuer Trainer Lemm ist sich sicher: „Ufuk bringt ein interessantes Gesamtpaket mit und verspricht einiges an Qualität.”