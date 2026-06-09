Wormatia Worms: Ein historischer Pokaltriumph Dramatisches Finale, großer Jubel: Die Frauen des VfR Wormatia Worms schlagen in einem packenden Endspiel den 1. FC Kaiserslautern 3:2 und drehen das Spiel in der Verlängerung von Stefan Mannshausen · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Wormatia-Goalgetterin Tina Ruh (links), hier bei einer Partie gegen Meiningen, traf auch im Verbandspokalfinale für die Wormserinnen. Archivfoto: BilderKartell/Christine Dirigo

Thaleischweiler-Fröschen. Seit acht Jahren versuchen die Fußballer von Oberligist VfR Wormatia Worms vergeblich, den Südwestpokal ein weiteres Mal zu gewinnen. Zwei Finalteilnahmen, 2019 und 2023, kamen seitdem hinzu – aber kein weiterer Titelgewinn. Diesen finalen Schritt ging nun das Frauenteam des Wormser Vereins und bejubelte nach einem 3:2-Sieg nach Verlängerung den Gewinn des Südwestpokals und die Teilnahme am bevorstehenden DFB-Pokal.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Das Finale: Im südwestpfälzischen Thaleischweiler-Fröschen vor einer tollen Kulisse (583 Zuschauer) brachte Wormatia-Torjägerin Tina Ruh ihre Mannschaft nach einer torlosen ersten Halbzeit per Abstauber-Tor in Führung (54.). Doch der ungeschlagene Landesliga-Mitte-Aufsteiger aus Kaiserslautern zwang die Wormatia durch einen Treffer von Lina Immesberger in die Verlängerung (77.). Die Nummer acht des FCK schnürte anschließend sogar den Doppelpack für die Pfälzer (101.). Doch die Wormserinnen gaben nicht auf und trafen nach einer energischen Aktion von Victoria Bode nicht nur zum Ausgleich (108.), sondern durch Matchwinnerin Mia Weidenhausen (112.) auch zum 3:2-Endstand. Dass beim entscheidenden Distanzschuss FCK-Torhüterin Bailey Bennett der Ball durch die Finger glitt und sie wie schon beim Ruh-Treffer nicht besonders glücklich agierte, schmälerte die Freude des Wormser Lagers nicht.