Wormatia Worms: Ein historischer Pokaltriumph

Thaleischweiler-Fröschen. Seit acht Jahren versuchen die Fußballer von Oberligist VfR Wormatia Worms vergeblich, den Südwestpokal ein weiteres Mal zu gewinnen. Zwei Finalteilnahmen, 2019 und 2023, kamen seitdem hinzu – aber kein weiterer Titelgewinn. Diesen finalen Schritt ging nun das Frauenteam des Wormser Vereins und bejubelte nach einem 3:2-Sieg nach Verlängerung den Gewinn des Südwestpokals und die Teilnahme am bevorstehenden DFB-Pokal.
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Das Finale: Im südwestpfälzischen Thaleischweiler-Fröschen vor einer tollen Kulisse (583 Zuschauer) brachte Wormatia-Torjägerin Tina Ruh ihre Mannschaft nach einer torlosen ersten Halbzeit per Abstauber-Tor in Führung (54.). Doch der ungeschlagene Landesliga-Mitte-Aufsteiger aus Kaiserslautern zwang die Wormatia durch einen Treffer von Lina Immesberger in die Verlängerung (77.). Die Nummer acht des FCK schnürte anschließend sogar den Doppelpack für die Pfälzer (101.). Doch die Wormserinnen gaben nicht auf und trafen nach einer energischen Aktion von Victoria Bode nicht nur zum Ausgleich (108.), sondern durch Matchwinnerin Mia Weidenhausen (112.) auch zum 3:2-Endstand. Dass beim entscheidenden Distanzschuss FCK-Torhüterin Bailey Bennett der Ball durch die Finger glitt und sie wie schon beim Ruh-Treffer nicht besonders glücklich agierte, schmälerte die Freude des Wormser Lagers nicht.
Das Besondere: Für die Frauen des VfR Wormatia Worms bedeutete der Sieg im Südwestpokal eine Premiere. Noch nie hatten die VfR-Fußballerinnen den Verbandspokal gewonnen. Die Männermannschaft der Wormaten (sieben Siege) ist dem Rekordsieger 1. FSV Mainz 05 (acht) hingegen sehr nah. Was den Pokal-Erfolg der Wormserinnen noch schöner machte: Wenige Stunden zuvor hatten die B-Juniorinnen des VfR ebenfalls den Südwestpokal in Thaleischweiler-Fröschen gewonnen (4:2 gegen SV Kottweiler-Schwanden) Dadurch konnten sich die Wormserinnen bei tollem Sommerwetter gleich doppelt in der Südpfalz freuen.
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Happy End: Mit dem Pokaltriumph endet für die Wormser Mannschaft von Trainer Alexander Hagner die Spielzeit 25/26 positiv. Denn im Ligaalltag der Regionalliga hatten die Wormserinnen in dieser Saison wenig Grund zu feiern. Nur drei Siege und ein Unentschieden sammelten Kapitänin Alena Wolf und co. in 22 Ligaspielen und stiegen nach dem Aufstieg im Vorjahr prompt wieder ab in die Verbandsliga.