Wormatia Worms besiegt den Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern

Großer Kampf, großer Wille und am Ende ein verdienter Sieg: Unsere Mannschaft der Wormatia Worms konnte am Wochenende im Rückrundenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern einen beeindruckenden 2:1-Erfolg feiern. Nach der 1:3-Auswärtsniederlage im ersten Rückrundenspiel gegen Eintracht Trier lag der Fokus in der darauffolgenden Trainingswoche klar auf der Vorbereitung für den kommenden Gegner. Trainer Fero Smajc arbeitete mit der Mannschaft intensiv daran, die eigenen Abläufe zu verbessern und strukturiert auf das Spiel vorbereitet zu sein. Von Beginn der Woche an galt die volle Konzentration dem Duell gegen den Tabellenführer. Schritt für Schritt wurde der Matchplan sowohl auf als auch neben dem Platz vermittelt.

Mit einer intensiven Trainingswoche im Rücken ging es schließlich in das Spiel gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. Der 1. FC Kaiserslautern stellte vor der Partie nicht nur die beste Abwehr der Liga, sondern hatte auch bereits beeindruckende 67 Tore erzielt und lediglich acht Gegentreffer kassiert. Uns war daher von Anfang an klar, dass uns eine große Herausforderung erwartet. Trotzdem wollte sich die Wormatia nicht verstecken. Ziel war es, mutig mitzuspielen, früh Druck auszuüben, erste und zweite Bälle zu gewinnen und den Gegner früh zu stören. Die Mannschaft sollte mehr investieren, mehr arbeiten und dem Gegner den Spaß am Spiel nehmen.