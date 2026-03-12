Wormatia Worms besiegt den Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern

Großer Kampf, großer Wille und am Ende ein verdienter Sieg: Unsere Mannschaft der Wormatia Worms konnte am Wochenende im Rückrundenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern einen beeindruckenden 2:1-Erfolg feiern.
Nach der 1:3-Auswärtsniederlage im ersten Rückrundenspiel gegen Eintracht Trier lag der Fokus in der darauffolgenden Trainingswoche klar auf der Vorbereitung für den kommenden Gegner. Trainer Fero Smajc arbeitete mit der Mannschaft intensiv daran, die eigenen Abläufe zu verbessern und strukturiert auf das Spiel vorbereitet zu sein. Von Beginn der Woche an galt die volle Konzentration dem Duell gegen den Tabellenführer. Schritt für Schritt wurde der Matchplan sowohl auf als auch neben dem Platz vermittelt.
Mit einer intensiven Trainingswoche im Rücken ging es schließlich in das Spiel gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. Der 1. FC Kaiserslautern stellte vor der Partie nicht nur die beste Abwehr der Liga, sondern hatte auch bereits beeindruckende 67 Tore erzielt und lediglich acht Gegentreffer kassiert. Uns war daher von Anfang an klar, dass uns eine große Herausforderung erwartet.
Trotzdem wollte sich die Wormatia nicht verstecken. Ziel war es, mutig mitzuspielen, früh Druck auszuüben, erste und zweite Bälle zu gewinnen und den Gegner früh zu stören. Die Mannschaft sollte mehr investieren, mehr arbeiten und dem Gegner den Spaß am Spiel nehmen.
Dieser Plan ging zunächst perfekt auf. In der 15. Minute brachte Amir Heidary die Wormatia nach einem starken Angriff mit 1:0 in Führung. Doch der Favorit aus Kaiserslautern reagierte schnell. Nur drei Minuten später gelang dem FCK nach einem Eckball der Ausgleich zum 1:1, nachdem die Standardsituation nicht konsequent genug verteidigt werden konnte.
In der Folge entwickelte sich ein intensives und umkämpftes Spiel. Die Wormatia kämpfte leidenschaftlich, arbeitete gegen den Ball und verteidigte das eigene Tor mit großer Entschlossenheit. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause.
In der Kabine wurde noch einmal taktisch nachjustiert. Die Mannschaft spürte, dass an diesem Tag etwas möglich war. Mit viel Überzeugung und Energie ging das Team in die zweite Hälfte – mit dem klaren Ziel, als erste Mannschaft der Saison den bis dahin ungeschlagenen 1. FC Kaiserslautern zu schlagen.
Die zweite Halbzeit blieb lange ausgeglichen und intensiv. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, jeder Zweikampf wurde mit höchster Konzentration geführt. In der 65. Minute wurde der enorme Einsatz schließlich belohnt: Nach einem überragend herausgespielten Angriff erzielte Alessandro Marchetta den umjubelten Treffer zum 2:1 für die Wormatia.
In den verbleibenden Minuten warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch die Wormatia verteidigte mit großem Einsatz und Leidenschaft. Nach über 70 Minuten voller Kampf, Einsatz und Disziplin stand schließlich ein hochverdienter 2:1-Sieg gegen den Spitzenreiter fest.
Die Mannschaft zeigte an diesem Tag eindrucksvoll, was mit Teamgeist, harter Arbeit und klarer Überzeugung möglich ist. Ein großer Erfolg gegen einen starken Gegner – und eine Belohnung für eine intensive Trainingswoche. ⚽