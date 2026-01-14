Wormatia Worms: Auftakt ohne Innenverteidiger

Erste Ansagen im neuen Jahr: Wormatia-Trainer Anouar Ddaou (schwarze Jacke) dirigiert beim Trainingsauftakt der Wormser seine Überlegungen den VfR-Spielern. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Fünf Grad, nasskalt, immer wieder setzt Nieselregen ein. Nicht gerade verlockend. Doch angesichts der bitterkalten Tage zuvor mit Minustemperaturen und Glätte, konnten sich die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms bei ihrem Auftakt in die Wintervorbereitung über die Wetterbedingungen beinahe sogar freuen. Thermokleidung, Mützen und Schlauchschals waren dennoch angesagt, als die Spieler von VfR-Trainer Anouar Ddaou zur ersten Einheit des Jahres auf den Kunstrasenplatz der Alzeyer Straße schritten.

19 Spieler plus zwei Torhüter – so groß war die Spieleranzahl der Wormaten zum Auftakt. Auch Leo Klein erschien zeitweise auf dem Platz, begnügte sich nach seinem monatelangen Fehlen (Schambeinverletzung) jedoch mit Laufeinheiten. Physiotherapeut Patrick Matos begleitete ihn bei seinen Runden um den Platz teilweise und sagte anschließend: „Bei Leo gehen wir es langsam an, denn wir brauchen ihn." Womöglich in der kommenden Woche, so der Wunsch des Wormser Verantwortlichen, könne Klein bei ersten Teilen des Mannschaftstrainings wieder mitmischen.

„Wir gehen es langsam an, denn wir brauchen ihn” In dieser Spielzeit lief Klein in gerade mal vier Ligaspielen für den VfR auf. Vertreten wurde der 22-Jährige von Luca Baderschneider, der den Trainingsauftakt seinerseits verpasste, weil er berufsbedingt fehlte. Der Linksfuß spielt eine solide Saison. Schwache Spiele hielten sich mit souveränen Auftritten die Waage. Spielerische Mängel machte der Defensivmann dabei mit Einsatzwillen und Kampfgeist wett. Rechts an seiner Seite war im ersten Halbjahr dieser Saison Altin Vrella gesetzt. Auch er fehlte beim Trainingsauftakt und wird es auch noch mindestens die nächsten drei Wochen tun. Mit einem gebrochenen Kahnbein schleppte sich der Wormatia-Kapitän durch die vergangenen Monate – nun ließ Vrella die notwendige Hand-OP über sich ergehen. Für die ersten Trainingswochen im neuen Jahr bedeutet das für Trainer Anouar Ddaou: Innenverteidiger gesucht. Neben Baderschneider dürften in den ersten Testspielen des neuen Jahres Defensivallrounder a la Laurenz Graf im Abwehrzentrum auftauchen, denn eine Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers steht aktuell nicht bevor.