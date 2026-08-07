Wormatia vs. FKP: Kräftemessen zweier Topteams Bei der Heimpremiere von Oberligist Wormatia Worms bekommt es die Lemm-Mannschaft mit dem Vizemeister und Dauerrivalen zu tun von Stefan Mannshausen · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Kann die Wormatia schon Spitzenteam? Bei der Liga-Generalprobe gegen den SV Sandhausen (hier mit Kwabenaboye Schulz) machten die Wormser und Spielmacher Mert Özkaya (rechts) zumindest mal eine gute Figur. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press - Archiv

Worms. Erstes Heimspiel, erstes Topspiel. Schon am Samstag an Spieltag zwei (14 Uhr, EWR-Arena) treffen mit dem VfR Wormatia Worms und dem FK Pirmasens zwei Schwergewichte der Liga aufeinander, die den Wunsch haben, mittelfristig in die Regionalliga zurückzukehren. Zu Saisonbeginn wurden sowohl die Wormser (4:1 bei Rot-Weiss Koblenz) als auch der FKP (6:2 gegen Hertha Wiesbach) ihrer Favoritenrolle gerecht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Zu den „zwei oder drei absoluten Topteams” zählt Wormatia-Trainer Artur Lemm den Dauerrivalen aus der Pfalz, der in der Vorsaison als Zweitplatzierter sogar die Aufstiegsspiele der Regionalliga erreichte, dort aber dem VfR Mannheim den Vortritt lassen musste. Auch in dieser Spielzeit steht Pirmasens bei vielen Oberliga-Trainern auf dem Favoritenzettel weit oben. Wobei Lemm in dieser Saison mit den „vielen starken etablierten Teams, Absteiger Schott und den ambitionierten Aufsteigern” generell eine hohe Leistungsdichte erwartet.

Gegen den FK Pirmasens findet definitiv ein erstes Oberliga-Kräftemessen zweier sehr ambitionierter Mannschaften an der Alzeyer Straße statt. Der Wormatia-Trainer hofft dabei, dass seine Mannschaft die „vielen guten Dinge” vom Saisonauftakt wiederholt. „Wir wollen sehr selbstbewusst und mutig auftreten. Mit großer Überzeugung, aggressiver Zweikampfführung und einer hohen Körperlichkeit.” Diese Stärken, das haben die vergangenen Duelle mit Pirmasens gezeigt, machen auch die FKP-Mannschaft von Trainer Daniel Paulus stark. Kein Video-Studium von Spieltag 1 des Gegners möglich Pirmasens habe eine große Routine und sei eingespielt, sagt Lemm, der den Gegner vorab nicht wie gewohnt per Videostudium analysieren konnte. Aus Hessen, berichtet er, kenne er es, dass jedes Ligaspiel den Trainern online zur Verfügung stünde. In Rheinland-Pfalz würden die Filmaufnahmen hingegen eher über Kontakte und die Vereine direkt ausgetauscht. „Wiesbach hat das Spiel nicht aufgenommen und Daniel konnte ich schlecht fragen”, sagt Lemm lachend, der sich trotzdem auf das Wiedersehen mit dem FKP-Trainer freut. Vor gut 20 Jahren spielten Paulus und er mal gemeinsam beim SV Weingarten. Abgerissen ist der Kontakt seither nie ganz.