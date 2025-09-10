Wormatia vor Spitzenspiel gegen einen humorlosen Gegner

Worms. 0:10 Tore. Die, die noch da sind aus der vorigen Saison, haben definitiv den Ansporn, etwas gutzumachen beim VfR Wormatia Worms. An diesem Mittwoch, 19.30 Uhr, steht das Nachholspiel in der Oberliga beim FK Pirmasens an. Und die Özkayas, Grafs und Gotthardts werden sich lebhaft erinnern. 0:6 auf der Husterhöhe, 0:4 inmitten der sonst so stabilen Rückrunde daheim – so etwas soll sich tunlichst nicht wiederholen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Da wird schon der ein oder andere einen Hals haben, aber in dieser komplett neuen Konstellation setzen wir uns ganz andere Ziele, haben eine ganz andere Energie, und die wird eher eine positive sein“, sagt Trainer Anouar Ddaou. Die Prügel der Vorsaison hatten noch John Antuna und Marco Reifenscheidt bezogen, beim 4:1-Sieg im Mai 2024, dem deutlichsten Dreier der Clubgeschichte in der Westpfalz, schollen „Peter Tretter“-Sprechchöre aus dem Wormser Block.
Bei dem halben Dutzend Clubs, die in der Regel als Kandidaten auf den Aufstieg genannt werden, sind FKP und VfR dabei. Wer gewinnt, springt auf Rang zwei, wohl wissend, dass das nach sechs von 34 Spielen nur eingeschränkte Aussagekraft hat. Und doch fühlt es sich nach Spitzenspiel an. Auch, weil die weithin neu formierte Wormatia sehr gut aus den Startlöchern kam.
„Sehr zufrieden“ ist Ddaou mit dem Saisonstart. Beim 0:3 beim FCK II „waren wir nicht so chancenlos, wie das Ergebnis ausgesagt hat“, resümiert der Lehrer. „Wie die Mannschaft reagiert hat, war top. Wir hatten immer wieder Gegner, die uns das Leben schwer gemacht haben. Da war kein Spiel dabei, wo wir von der ersten bis zur letzten Minute dominiert haben.“ Durch Widerstände zu gehen, wie im Pokal beim Pausenrückstand bei Basara Mainz (3:1) oder dem wilden 4:3 in Idar-Oberstein, schweißt zusammen.
Nun geht es, wie Ddaou auch aus Erfahrung als Gonsenheimer Trainer weiß, zu einer „absolut gestandenen Oberliga-Mannschaft mit sehr vielen erfahrenen, hoch qualifizierten Spielern, die im Vergleich zu uns total eingespielt ist. Die Automatismen sind klar. Sie spielen humorlos und sind damit sehr erfolgreich, können dir jederzeit weh tun, auch wenn du gar nicht das Gefühl hast, dass sie im Spiel sind. Kaum eine Mannschaft bestraft Fehler so hart.“
Der Chefcoach verlor vier seiner sechs Duelle mit dem FKP – und schnappte den Westpfälzern im April beim 3:3 in Mainz zwei Zähler weg, die im Aufstiegsrennen richtig weh taten. Wie es geht, weiß Ddaou also. Zumal in der Mannschaft um Dennis Krob, Luka Dimitrijevic, Yannick Grieß und Co. eine bemerkenswerte personelle Stabilität besteht. Der FKP hatte Bundesligist HSV im DFB-Pokal (1:2 n.V.) am Rande einer Niederlage. Daher auch das Nachholspiel.
„Das ist auf dem Papier unsere bislang schwerste Aufgabe“, sagt Ddaou, „und das nach der Arbeit unter der Woche.“ Zweimal, in Wattenheim und Kaiserslautern, hält der Mannschaftsbus, um zusteigende Spieler – und Trainer – aufzugabeln, manch einer fährt auch direkt von der Arbeit nach Pirmasens.
„Ich kann auf alle Spieler zurückgreifen“, freut sich Ddaou, „es wird Härtefälle geben, in Startelf und Kader, denn alle sind motiviert und geben Gas.“ Der Trainer setzt in dieser Anfangsphase darauf, mit möglichst wenig Rotation Stabilität und Eingespieltheit herzustellen. Ddaous Ansage: „Ich will nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Wir wollen den Gegner bekämpfen und bespielen.“