Wormatia vor Spitzenspiel gegen einen humorlosen Gegner

„Sehr zufrieden“ ist Ddaou mit dem Saisonstart. Beim 0:3 beim FCK II „waren wir nicht so chancenlos, wie das Ergebnis ausgesagt hat“, resümiert der Lehrer. „Wie die Mannschaft reagiert hat, war top. Wir hatten immer wieder Gegner, die uns das Leben schwer gemacht haben. Da war kein Spiel dabei, wo wir von der ersten bis zur letzten Minute dominiert haben.“ Durch Widerstände zu gehen, wie im Pokal beim Pausenrückstand bei Basara Mainz (3:1) oder dem wilden 4:3 in Idar-Oberstein, schweißt zusammen.

Ddaou: „Kaum eine Mannschaft bestraft Fehler so hart“

Nun geht es, wie Ddaou auch aus Erfahrung als Gonsenheimer Trainer weiß, zu einer „absolut gestandenen Oberliga-Mannschaft mit sehr vielen erfahrenen, hoch qualifizierten Spielern, die im Vergleich zu uns total eingespielt ist. Die Automatismen sind klar. Sie spielen humorlos und sind damit sehr erfolgreich, können dir jederzeit weh tun, auch wenn du gar nicht das Gefühl hast, dass sie im Spiel sind. Kaum eine Mannschaft bestraft Fehler so hart.“

Der Chefcoach verlor vier seiner sechs Duelle mit dem FKP – und schnappte den Westpfälzern im April beim 3:3 in Mainz zwei Zähler weg, die im Aufstiegsrennen richtig weh taten. Wie es geht, weiß Ddaou also. Zumal in der Mannschaft um Dennis Krob, Luka Dimitrijevic, Yannick Grieß und Co. eine bemerkenswerte personelle Stabilität besteht. Der FKP hatte Bundesligist HSV im DFB-Pokal (1:2 n.V.) am Rande einer Niederlage. Daher auch das Nachholspiel. Heute, 19:30 Uhr FK Pirmasens Pirmasens VfR Wormatia Worms Worma. Worms 19:30 live PUSH „Das ist auf dem Papier unsere bislang schwerste Aufgabe“, sagt Ddaou, „und das nach der Arbeit unter der Woche.“ Zweimal, in Wattenheim und Kaiserslautern, hält der Mannschaftsbus, um zusteigende Spieler – und Trainer – aufzugabeln, manch einer fährt auch direkt von der Arbeit nach Pirmasens.