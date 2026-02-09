Wormatia verliert torreiches Testspiel

Trotz zweifacher Führung konnten die Wormser das Spiel nicht für sich entscheiden. – Foto: Gregor Wurdel

Darmstadt. Ein Blitzstart, ein Traumtor und vier Gegentore. Die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms zeigten im Testspiel bei der U21 des SV Darmstadt 98 eine wechselhafte Vorstellung und verloren 3:4 (2:2).

Die beste Nachricht aus Wormser Sicht kam am Samstagmittag vom Aufstellungsbogen. Schon unter der Woche hatte Wormatia-Trainer Anouar Ddaou die Hoffnung geäußert, dass Innenverteidiger Leo Klein, der wegen einer Schambeinverletzung monatelang ausgefallen war, in Kürze seine ersten Testspielminuten würde sammeln können. Und so kam es auch. An der Seite von Luca Baderschneider absolvierte der 22-jährige Abwehrspieler sein Comeback.

Vier Tore nach 30 Minuten

Schon wenige Momente nach Anpfiff des Spiels durften Klein und Co in Darmstadt jubeln. Nach Zuspiel von Niklas Meyer brachte Offensivspiel Nico Jäger die Wormaten früh in Front (1.) und läutete damit einen torreichen Nachmittag ein. Mika Schlosser (13.) und Smail Kadrijaj (28.) glichen jeweils für die Gastgeber aus, Wormatias Mittelfeldfeldspieler Laurenz Graf, der einen verunglückten Meyer-Schuss ins Tor beförderte (24.) brachte die Wormser zunächst wieder in Führung.

Nach der Pause musste Geburtstagskind Tobias Edinger (25 Jahre) im VfR-Kasten den Ball nach einem Darmstädter Doppelpack zweimal aus dem Netz holen (53. und 55.). Imad Jaadar und erneut Schlosser hatten für den abstiegsbedrohten Hessenligisten getroffen. Das letzte Tor des unterhaltsamen Spiels schoss Wormatias Flügelstürmer David Schehl per schöner Volleyabnahme (80.).

Probespieler darf bei der Wormatia ran

30 Minuten präsentierte sich auch Probespieler Jean-Rene Aghajanyan im VfR-Dress. Der 22-Jährige stammt aus der FCK-Jugend und absolvierte für den 1. FC Nürnberg II in der Regionalliga zuletzt 26 Spiele (neun Torbeteiligungen). Seit Sommer ist der Offensivspieler ohne Verein.





