Wormatia verliert auch drittes Testspiel

Worms. Gegen Ende der Trainingswoche waren vor dem Wochenende mehrere Gastspieler beim Obelirgisten VfR Wormatia Worms zugegen. Für das Testspiel am Samstagmittag gegen Eintracht Stadtallendorf, das wegen der Schneegefahr in Hessen kurzfristig nach Worms verlegt wurde, plante VfR-Trainer Anouar Ddaou nur mit dem bereits zuvor erprobten Testspieler Kosuke Ota. Doch weil sich beide Parteien im Vorfeld der Partie nicht auf eine Zusammenarbeit einigen konnten, war Ota bei der 1:2 (0:0)-Niederlage schon nicht Teil der Wormaten.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Ohnehin traten die Wormser mit einem Rumpfkader an. Marc Nauth, Omar Hashem Sayed, Leo Klein und Altin Vrella fehlten verletzt, John Dos Santos, Nico Jäger und Vasileios Siontis allesamt krank. Dafür waren die zuletzt erkrankten Moritz Gotthardt, Lukas Sundin und Noah Maier einsatzfähig. Auch Mert Özkaya sammelte nach seiner zuletzt erlittenen Fußprellung seine ersten Spielminuten dieser Wintervorbereitung.
Gegen den Hessenligisten (Platz elf) aus Stadtallendorf gelang Merts Zwillingsbruder Kaan der Wormser Führungstreffer (57.), ehe die Gäste mit einem Doppelschlag durch Jacob Pistor (60.) und Frederik Trümner (63.) das Spiel drehten. Chancen für weitere Treffer ließen beide Mannschaften liegen. Für die Wormser zielten Niklas Meyer, Mert Özkaya, Noah Maier und Bobby Edet zu ungenau. Im Tor konnte sich hingegen VfR-Keeper Tobias Edinger konnte sich mehrfach auszeichnen. Beim Siegtreffer, als Trümner den Ball sehenswert in den Winkel zirkelte, war der Schlussmann jedoch machtlos.
Die Niederlage gegen Eintracht Stadtallendorf bedeutet für die Wormaten die dritte Testspielpleite im dritten Spiel. Zuvor unterlag die Ddaou-Mannschaft der U21 von Eintracht Frankfurt (0:7) und der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (2:3). Die nächste Chance auf einen Erfolg haben die Wormser am Samstag (13 Uhr) beim SV Darmstadt 98 U21.