Wormatia verliert auch drittes Testspiel Wormser Oberligist unterliegt Eintracht Stadtallendorf +++ Keine Ota-Verpflichtung von Stefan Mannshausen · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Wormatia-Torschütze im Test gegen Stadtallendorf: Mittelfeldspieler Kaan Özkaya (rechts). Links im Bild: Marc Ehrhart (FK Pirmasens). Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-pres

Worms. Gegen Ende der Trainingswoche waren vor dem Wochenende mehrere Gastspieler beim Obelirgisten VfR Wormatia Worms zugegen. Für das Testspiel am Samstagmittag gegen Eintracht Stadtallendorf, das wegen der Schneegefahr in Hessen kurzfristig nach Worms verlegt wurde, plante VfR-Trainer Anouar Ddaou nur mit dem bereits zuvor erprobten Testspieler Kosuke Ota. Doch weil sich beide Parteien im Vorfeld der Partie nicht auf eine Zusammenarbeit einigen konnten, war Ota bei der 1:2 (0:0)-Niederlage schon nicht Teil der Wormaten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Wormatia mit Rückkehrern Ohnehin traten die Wormser mit einem Rumpfkader an. Marc Nauth, Omar Hashem Sayed, Leo Klein und Altin Vrella fehlten verletzt, John Dos Santos, Nico Jäger und Vasileios Siontis allesamt krank. Dafür waren die zuletzt erkrankten Moritz Gotthardt, Lukas Sundin und Noah Maier einsatzfähig. Auch Mert Özkaya sammelte nach seiner zuletzt erlittenen Fußprellung seine ersten Spielminuten dieser Wintervorbereitung.