Wormatia-Test bei Trainer-Heimspiel

Wormatia-Trainer Anouar Ddaou und seine Mannschaft wollen in der Wintervorbereitung die Weichen für eine erfolgreiche restliche Saison legen. Das erste Testspiel des Jahres ging jedoch völlig in die Hosen. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Es ist ein Heimspiel für Wormatia-Trainer Anouar Ddaou. In seinem hessischen Wohnort Heusenstamm, südlich von Offenbach gelegen, bestreitet die Wormser Mannschaft des 45-Jährigen am Samstag (15 Uhr) ein Testspiel gegen den Regionalligisten SG Barockstadt Fulda. Anstatt etwa eine Stunde zu seinem Team zu fahren, machen sich die VfR-Spieler dieses Mal also auf den Weg zur Anlage des Heimatvereins ihres Coaches. Gespielt wird auf Kunstrasen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Testspiel auf neutralem Platz Organisiert haben das Vorbereitungsspiel die beiden Trainer. Anouar Ddaou und Daniyel Cimen kennen sich schon lange. „Wir zu euch oder ihr zu uns ist bisschen weit”, hatte der Barockstadt-Coach zu seinem Trainerkollegen gesagt. Daraufhin fragte Ddaou die Kapazität bei seinem Heimatklub an, dieser gab grünes Licht und nun treffen sich beide Mannschaften auf halber Wegstrecke.

Für die Wormser ist es das zweite Testspiel der nun knapp zweiwöchigen Wintervorbereitung. Am vergangenen Wochenende verloren die Wormaten bei der U21 von Eintracht Frankfurt 0:7. „In dem Spiel war ich aber nur mit den letzten 20 Minuten (fünf Gegentreffer, Anm. d. Red.) nicht einverstanden, da sind wir unter die Räder gekommen”, sagt Ddaou, der zu diesem Zeitpunkt komplett durchgewechselt hatte und in den ersten 70 Minuten beim Hessenligisten auch viele Dinge von seinen Spielern gesehen hatte, die ihm gefielen. Trainingsinhalte im Trainer-Fokus, keine Ergebnisse Vor allem gehe es für ihn, so der Wormatia-Trainer, in den Testspielen darum, dass seine Spieler die Trainingsinhalte der Woche umsetzen würden. Vor dem Spiel in Frankfurt waren das die Blockverteilung auf dem Feld und das Umschalten bei tiefen Ballgewinnen und Ballverlusten. In dieser Woche übten sich die Wormatia-Spieler mit Ballgewinnen im vorderen Spieldrittel und im Mittelfeldpressing. „Da ist Fitness gefragt, aber beim Anlaufen ist natürlich auch wichtig, wer wann wie anläuft”, erklärt Ddaou, dessen Team in Heusenstamm also durchaus offensiv erwartet werden darf.