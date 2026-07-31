Wormatia-Saisonstart: Mit dem „größten Respekt“ nach Koblenz

Worms. Wer nur die zwei Ergebnisse der finalen Testspiele in der Sommervorbereitung des VfR Wormatia Worms gegen Bayern Alzenau (2:7) und SV Sandhausen (3:6) gesehen hat, könnte behaupten, die Wormaten wären alles andere als „bereit“ für den Ligaauftakt am Samstag bei Rot-Weiss Koblenz (Stadion Oberwerth, 14 Uhr).
Doch wer genauer hinsieht und die mehrwöchige Vorbereitung betrachtet, der dürfte trotz Alzenau und Sandhausen voller Vorfreude dem Saisonstart entgegenblicken. Das hat mehrere Gründe.
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Die Vorbereitung: Man müsse die finalen Vorbereitungsspiele differenziert betrachten, sagt Wormatia-Trainer Artur Lemm, der das Alzenau-Spiel als „das schlechteste Spiel der ganzen Vorbereitung” einstufte. Viele Wechsel, letzte Experimente und Erkenntnisse inklusive. „Das war einfach nicht gut. Punkt.” Wenige Tage drauf bei der Generalprobe gegen den SV Sandhausen knüpften die Wormser wieder an die Leistungen der vorherigen Testspiele an. „Die Nachspielzeit würde ich da gerne ausklammern”, sagt Lemm, dessen Team innerhalb von fünf Minuten drei Gegentore kassierte. „So etwas darf natürlich nie passieren.” Doch mit den ersten 90 Minuten gegen einen „gefühlten Drittligisten“ war der 51-Jährige sehr einverstanden.
Genauso, wie es auch die heimischen Zuschauer waren. Das Spiel gegen den Regionalligisten war für VfR-Kapitän Tom Fladung und Co. der Abschluss einer bislang positiven Entwicklung, die mit dem Trainingsauftakt Ende Juni begann. „Die Mannschaft hat meine Spielweise schnell adaptiert”, berichtet Lemm, der zu Amtsbeginn ein „großes Defizit“ bei der Fitness mehrerer Spieler erkannte. Umso bemerkenswerter die zügige Anpassung der Wormatia-Spieler an Lemms Fußballidee, die in Abwehr und Angriff von Intensität lebt. Trotz kräftezehrender Einheiten und weniger freier Tage blieben die Wormser in den ersten elf Testspielen ungeschlagen. Die beiden finalen VfR-Tests, gegen zugegebenermaßen starke Gegner, trüben den Gesamteindruck also nur dezent.
Der Gegner beim Saisonstart: Einen starken Konkurrenten erwartet Artur Lemm auch beim Liga-Auftakt in Koblenz. Als Sechster mit vier Punkten mehr auf dem Konto (52) als die Wormaten (Achter, 28) hatte Rot-Weiss die vergangene Spielzeit abgeschlossen. Und auch in dieser Spielzeit erwartet Lemm die Koblenzer in der oberen Tabellenregion. „Ich habe das Testspiel gegen Siegburg (6:1 Anm. d. Red.) gesehen und habe größten Respekt vor diesem Gegner.” Den Mittelrheinligisten habe Rot-Weiss spielerisch „auseinandergenommen“. „Sie haben eine gute Idee mit und gegen den Ball, sind eingespielt und haben gute Abläufe”, lobt Lemm Worms’ Auftaktgegner.
Dinge, die der Fußballcoach am Wochenende auch von seinen Spielern sehen möchte. „In der Vorbereitung sind die Inhalte wichtiger, jetzt zählen die Ergebnisse.“ Ergäbe die anschließende Analyse, dass neben dem passenden Resultat („Ich wünsche mir, dass wir drei Punkte aus Koblenz entführen“) auch die Entwicklung im taktischen und spielerischen Bereich weiter stattfindet, wäre der Auftakt aus des Trainers Sicht wohl perfekt.
Das Personal: Offensivspieler Justin Barry, der in dieser Woche aus privaten Gründen nur das Abschlusstraining am Freitagabend absolvieren kann, ist in Koblenz dabei, Laurenz Graf (Fußprellung) maximal eine Option für die Bank. Es fehlen Isaac Okwubor (Muskelfaserriss), Emre Sah (nach Reha im Lauftraining) sowie die Langzeitverletzten Felipe Ralda und Leo Klein (beide Kreuzbandriss).