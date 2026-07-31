Wormatia-Saisonstart: Mit dem „größten Respekt“ nach Koblenz

Der Gegner beim Saisonstart: Einen starken Konkurrenten erwartet Artur Lemm auch beim Liga-Auftakt in Koblenz. Als Sechster mit vier Punkten mehr auf dem Konto (52) als die Wormaten (Achter, 28) hatte Rot-Weiss die vergangene Spielzeit abgeschlossen. Und auch in dieser Spielzeit erwartet Lemm die Koblenzer in der oberen Tabellenregion. „Ich habe das Testspiel gegen Siegburg (6:1 Anm. d. Red.) gesehen und habe größten Respekt vor diesem Gegner.” Den Mittelrheinligisten habe Rot-Weiss spielerisch „auseinandergenommen“. „Sie haben eine gute Idee mit und gegen den Ball, sind eingespielt und haben gute Abläufe”, lobt Lemm Worms’ Auftaktgegner.

Dinge, die der Fußballcoach am Wochenende auch von seinen Spielern sehen möchte. „In der Vorbereitung sind die Inhalte wichtiger, jetzt zählen die Ergebnisse.“ Ergäbe die anschließende Analyse, dass neben dem passenden Resultat („Ich wünsche mir, dass wir drei Punkte aus Koblenz entführen“) auch die Entwicklung im taktischen und spielerischen Bereich weiter stattfindet, wäre der Auftakt aus des Trainers Sicht wohl perfekt.