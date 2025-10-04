Wormatia reift zu einer Einheit

Worms. Die Luft für ein kurzes Statement hat Laurenz Graf noch, nach diesem kraftraubenden Spiel. Und es gab ja auch Grund zur Freude. Der zum Mittelstürmer umfunktionierte, ehemalige Sechser des VfR Wormatia Worms, hebt die „geschlossene Mannschaftsleistung“ beim 2:0 (0:0) gegen den SV Gonsenheim hervor: „Die war heute einfach überragend – alle füreinander gekämpft, wieder kein Gegentor bekommen, alle zusammen alles gegeben, das ist die Hauptsache. Dass noch ein Tor dabei herumkam, freut mich umso mehr.“

Mit einem Doppelschlag machten Mert Özkaya (67.) und Graf (70.) den Sieg im Rheinhessen-Duell vor 788 Zuschauern perfekt. Und schoben den VfR ganz dicht ran an die Tabellenspitze der Fußball-Oberliga. Mit dem – äußerst schweren – Nachholspiel beim FK Pirmasens in der Hinterhand, ist der VfR bis auf einen Punkt an Primus TuS Koblenz herangerückt. Samstag (16 Uhr) bei Arminia Ludwigshafen, dem nächsten reizvollen Regionalduell, will das Team mit dem aktuell besten Punkteschnitt der Liga nachlegen.

Graf-Tor wegen fragwürdigen Stürmerfouls aberkannt

Die beiden Torschützen waren gegen den SVG bei allem, was Richtung Gäste-Tor spannend wurde, mittendrin. In Minute 19 hatte Graf den Ball über die Linie gedrückt, doch der Unparteiische entschied auf Stürmerfoul. Sollte man laufen lassen, urteilte sogar Gonsenheim-Trainer Luca Vanni über Niklas Meyers Einsatz in der Luft ehrlich. Özkayas Freistoß lenkte SVG-Torwart Paul Simon stark um den Pfosten (24.). Und beim Fast-Eigentor in Minute 40 war es Zielspieler Graf, der den Mainzer Nokouri Hangatta in Bedrängnis brachte.

In Minute 64 bereitete Graf im Kopfballduell Özkayas Drehschuss vor. Der strich zwar weit vorbei, beendete aber eine Phase Wormser Passivität. Nach gutem Start war die Partie Richtung Gäste gekippt, was Trainer Anouar Ddaou mit einer Umstellung von Vierer- auf Fünferkette stoppte. „Dieser Systemwechsel hat auch in Dudenhofen schon gefruchtet“, sagt Ddaou. Beim 1:0 bewies der VfR, wie nun erneut, dass er auch komplizierte Spielverläufe in Ergebnisse ummünzen kann.

Die zwei schnellsten Wormser kommen zum Zug

„Das hat nie etwas mit Taktik und Trainerentscheidungen zu tun, sondern mit den Jungs“, betont Ddaou. Dass die laut Messung vor Saisonstart beiden schnellsten Spieler im Kader, Marc Nauth und Thomas Roetynck, in diesem Zuge ins Spiel kamen, wirkte sich ebenfalls höchst belebend aus. Das Zählbare allerdings besorgten Özkaya und sein neuer Vordermann. Eine Ecke rutschte ins hintere Strafraumeck durch, der Spielmacher zog volley ab, der Ball trudelte durch einige Abwehrbeine hindurch ins lange Eck (67.). Saisontor Nummer sechs, der Dosenöffner.

Einen Gonsenheimer Ballverlust nutzten die Wormser zum Umschaltangriff, wobei Graf bei seiner Kopfballverlängerung aus dem Abseits kam. Nico Jäger legte von der Grundlinie zurück, Graf traf im ersten Kontakt mit links flach ins lange Eck (70.). Das sah schon sehr nach Mittelstürmer-Abschluss aus. „Am meisten hat mich gefreut, dass er vorher einen Stürmer-Laufweg gemacht hat“, sagt Ddaou, „daran haben wir intensiv gearbeitet.“

Torhüter Edinger in Gala-Form

„Ich glaube, ich bin ganz gut angekommen“, blickt der 2:0-Schütze auf seine neue Position, „ich kann ganz gut die Bälle da vorne abschirmen und dem Team damit weiterhelfen.“ Dass auch Keeper Tobias Edinger derzeit in Gala-Form ist, bewies er in der Schlussphase, als der SVG, sein Ex-Club, auf den Anschluss drängte. Apropos, für Graf geht es am Samstag gegen alte Bekannte, denn für die Arminia spielte der 1,91-Meter-Mann von 2022 bis 2024. Und schoss, immerhin, acht Oberliga-Tore.

„Das ist wieder ein Spiel mit einer Art Rivalität“, sagt Ddaou, der sich am Mittwochabend „sehr zufrieden“ zeigte: „Gonsenheim war sehr stark, gegen den Ball gut geordnet, mit dem Ball mit einer klaren Idee.“ Nach dem Topspiel geht es gegen das Kellerkind. Wobei die Arminia am Mittwoch mit einem 4:1-Sieg beim neuen Schlusslicht FV Eppelborn einen Befreiungsschlag landete. Nur eins der letzten vier Duelle gewann der VfR.

Beim Abschlusstraining am Freitag wollte Ddaou schauen, welche personellen Wechsel Sinn ergeben, um Frische und Intensität aufs Feld zu bekommen. Zumal nach der Englischen Woche vor der Englischen Woche ist: Kommenden Mittwoch geht es, diesmal im Verbandspokal, wieder nach Dudenhofen, ehe am 11. Oktober der FV Engers zum Topspiel in der EWR-Arena antritt.





