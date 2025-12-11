Wormatia-Präsident: „Nicht mit vergangenem Jahr vergleichbar“

... zur Kaderplanung vor der Saison: „Uns war vor der Saison schon bewusst, dass wir eigentlich einen Innenverteidiger zu wenig haben. Das Problem ist, man muss immer schauen, was man bekommen kann. Und wenn die Spieler nicht besser sind, als die Jungs, die bei uns in der Innenverteidigung spielen können, ergibt es keinen Sinn, sie zu holen. Die Positionen Innenverteidiger und Mittelstürmer sind seit ein paar Jahren die schwierigsten auf dem Transfermarkt. (...) Der Ausfall von Leo Klein (nur vier Saisonspiele, Anm.) hat uns brutal getroffen. Wir sind schon in Gesprächen mit Spielern für nach dem Winter, aber auch ab dem Sommer, denn wir müssen es in diesen beiden Transferphasen hinbekommen, dass wir künftig einen Kader haben, mit dem wir mit den Top-Drei in dieser Liga mitspielen können. Das muss der Anspruch sein und das habe ich auch immer gesagt.”

... zum Ruhestand der Wormatia-Ultras „Supporters Worms 1997“: „Wir waren darüber informiert und hatten ein Gespräch mit den Supporters, in dem wir uns offen ausgetauscht haben. Natürlich ist das ein riesiger Einschnitt und das nicht nur im Stadion. Die Supporters haben auch im sozialen Bereich viel gemacht, Stichwort DKMS, Tafel oder Arbeitseinsätze. Damit waren sie ein wichtiger Bestandteil des Vereins. Wir versuchen, im kommenden Jahr einen runden Tisch mit unseren Fan-Gruppierungen und allen Interessierten anzuregen, um uns gemeinsam darüber auszutauschen, wie es nun weitergehen wird. (...). So eine Entscheidung fällt nicht von heute auf morgen. Und so eine Entscheidung muss man auch respektieren. Die Gründe waren vielfältig und für mich nachvollziehbar. (...) Am Ende ist das eine Gruppierung mit vielen Leuten und einzelnen Beweggründen.”

... zur Verbandsstrafe wegen des Abbrennens von Feuerwerkskörpern beim Supporters-Abschied gegen den FCK II: (...) „Mich hat gestört, dass während des Spiels fortwährend Bengalos gezündet wurden. Das hat nichts mit einer Choreografie zu tun, deswegen hat mich das schon geärgert. Am Ende werden Strafen nach Anzahl Bengalos berechnet. Das heißt in dem Moment: einer im Stadion hat Freude und der Verein muss zahlen. (...) Fairerweise muss ich sagen, dass die Fans noch am Spieltag gesagt haben, dass sie sich bei der Strafe einbringen werden. (...) Ein gewisses Verständnis für die Aktion ist da, das hinten war für mich aber einfach nicht nötig.”