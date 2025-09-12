Wormatia mit Respekt vor Gau-Odernheimer Willen

Natürlich sei das Team noch lange nicht am Optimum. „Viele Abläufe funktionieren noch nicht zu 100 Prozent“, sagt der 24-Jährige, „was immer funktioniert, sind Kampf, Wille und kompakt zu verteidigen.“ Das zunächst mühselige 3:0 gegen Auersmacher sieht Edinger als Musterbeispiel: „Wir haben den Gegner müde verteidigt, dann über Spielidee und individuelle Qualität Akzente gesetzt. Das ist schon eine Marschrichtung.“

Und als Keeper freut man sich eh, wenn Kompaktheit Trumpf ist: „Der Angriff gewinnt Spiele, die Verteidigung Meisterschaften, sagt man ja.“ Wenn man sehe, wo Gonsenheim vor Ddaous Amtszeit stand und wo am Ende, „und dann ein Verein mit solchen Strukturen wie bei uns – da gibt es wenig Grenzen“. Das Ziel laute, in jedem Wettbewerb bis zum Schluss in Greifdistanz zu etwas Großem zu sein. Nächster Halt: Gau-Odernheim.