Auf das Kämpferherz und den leidenschaftlichen Einsatzwillen von Daniel Kasper muss Wormatia-Trainer Max Mehring noch mehrere Monate verzichten. Der Stürmer fällt mit einer Knieverletzung langfristig aus. Foto: pakalski-press/ Christine Dirigo

Wormatia: Mit Personalnot nach Koblenz Im wegweisenden Duell der Wormatia bei Rot-Weiß Koblenz fallen mehrere Spieler aus +++ Auch der Kapitän fehlt

WORMS. Wenn sich der Wormatia-Bus am Samstagvormittag auf den Weg nach Koblenz macht, wird der eine oder andere Platz darin frei bleiben. Denn in den Reihen der Wormser geht die Grippe um. In der Trainingswoche vor dem wichtigen Regionalliga-Duell beim FC Rot-Weiß Koblenz (Samstag, 16 Uhr) musste Trainer Max Mehring auf mehrere Akteure verzichten. Kapitän Sandro Loechelt, schon im Heimspiel gegen Hoffenheim II angeschlagen, fällt definitiv grippekrank aus. Felix Hache ist wieder gesund, ist aber noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und folglich keine Option für die Partie beim Tabellenvorletzten. Wie viele Minuten der unter der Woche ebenfalls erkrankte Jannik Marx abspulen kann, steht noch nicht fest. Marco Bresser (Magen-Darm) ist auch keine Option am „Deutschen Eck“.

Angeschlagene Cymer und Lorenzen wohl dabei Max Mehring sagt: „Wir müssen schauen, wer am Ende spielen kann oder eine Option für den Kader ist.“ Für Fatih Köksal kommt das Koblenz-Spiel zu früh. Die angeschlagenen Ricco Cymer und Melvyn Lorenzen sind hingegen wohl einsatzbereit. „Groß etwas einzustudieren ist natürlich schwierig, bei so vielen Ausfällen“, berichtet der Trainer von einer eher suboptimalen Trainingswoche. „Bei Muskelverletzungen können wir im Team darüber sprechen, was wir im Training anders machen können“, sagt der Coach, bei Krankheiten ginge das aber eben nicht. Definitiv ersetzen muss Mehring obendrein Reda Chkifa (Faserriss), den gesperrten Louis Münn (5. Gelbe Karte) und Daniel Kasper. Ein ausführliches Interview mit dem neuen Wormatia-Boss Florian Natter lest ihr hier. Auch der Platz des Stürmers wird im Bus nach Koblenz frei bleiben. Und auch darüber hinaus in den kommenden Monaten. Vor knapp zwei Wochen hatte sich der 20-Jährige im Training am rechten Knie verletzt. Die bittere Diagnose: Riss im Außenmeniskus. Der „Fallrückzieher-Aufstiegsheld“ wird erst im nächsten Jahr wieder ins Wormatia-Trikot schlüpfen, die erwartete Ausfallzeit: mehr als drei Monate.

Daniel Kasper erst 2023 wieder auf dem Platz Kasper wird also ebenfalls aus der Ferne die Daumen drücken, wenn es für die Wormaten um Punkte für den Regionalliga-Klassenerhalt geht. Kasper sagt: „Ich habe aber ein gutes Gefühl. Wir können da auch ohne die vielen Ausfälle etwas holen.“ In der vergangenen Saison stand der Angreifer selbst noch im Stadion Oberwerth auf dem Platz, als der Wormatia zum Auftakt der Oberliga-Meisterrunde ein 2:1-Last-Minute-Sieg gelang. Damals wie heute prekär: Die Platzverhältnisse im Koblenzer Stadion, in der neben Rot-Weiß eben auch der Oberligist TuS Koblenz seine Heimspiele austrägt. Worms-Trainer Max Mehring hat seine Spieler auf das Spielfeld, das weit davon entfernt ist, ein „Fußballteppich“ zu sein, vorbereitet.