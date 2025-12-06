Wormatia: "Mischung aus Dummheit und Naivität"

Worms. Mit einem Elfmeter der Marke „absolut vermeidbar” begann die gute Laune der Wormaten gegen den FK Pirmasens allmählich zu sinken. Offensivspieler Nico Jäger war seinem Pfälzer Gegenspieler im Laufduell bei einem aus dem Strafraum raus trudelnden Ball auf die Fersen getreten und hatte das damit das Ausgleichstor verschuldet. Ein weiterer individueller Patzer sorgte kurz darauf für ein weiteres Gegentor und eine 1:2 (1:0)-Niederlage im letzten Spiel des Jahres, das die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms auf dem sechsten Tabellenplatz beschließen.

Mit einer 1:0-Führung waren die Wormser gegen den FKP in die Pause gegangen. Der Kapitän selbst hatte den Ball nach einer Flanke in Folge eines VfR-Eckballs am langen Pfosten in das Tor geköpft (3.). Der auffällige Marc Nauth, von Trainer Anouar Ddaou wieder in der Sturmmitte aufgeboten, einen weiteren Treffer per Kopfball nur knapp verpasst (15.). Die dominanten Gäste, denen die Wormaten den Ball überließen, erspielten sich angeführt von ihren Toptorjägern Luca Ehrhart (18 Saisontreffer) und Luka Dimitrijevic (14) zwar mehrere gute Abschlüsse, der Ball zappelte jedoch nur nach einer Abseitsposition von Luca Eichhorn im Tor von Wormatia-Torwart Timo Ulpins (18.), der kurzfristig für den verletzten Stammkeeper Tobias Edinger zwischen die Pfosten gerückt war.

Für Altin Vrella kam das Ergebnis gegen den Tabellenführer angesichts des Spielverlaufs nicht überraschend. Auch schon die Spiele gegen den 1. FC Kaiserslautern II und zuletzt beim FC Cosmos Koblenz hatten die Wormser nur deswegen knapp verloren, weil individuelle Fehler ein besseres Resultat verhindert hatten. „Wir arbeiten hart, beginnen gut, kämpfen und geben dann das Spiel aus der Hand“, erklärt und Vrella und schiebt hinterher: „Der Verlauf heute steht sinnbildlich dafür, wie unsere letzten Wochen gelaufen sind.“

Also war auf Wormser Seite in der Pause nicht nur Trainer Anouar Ddaou, der „sehr sehr gute erste fünfzehn Minuten“ seiner Mannschaft gesehen hatte, zufrieden mit dem Auftreten der Gastgeber. Doch nur zwei Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, da hatten die Gäste durch das Elfmetertor von Luka Dimitrijevic schon wieder ausgeglichen (47.). Man müsse so weitermachen wie vor der Pause, hatte Ddaou seinen Spielern vor dem Seitenwechsel mit auf den Weg gegeben und sagte nach dem Abpfiff über Jägers unnötiges Foul im eigenen Strafraum: „Keiner kann voraussehen, dass aus so einer Situation so schnell das 1:1 fällt – das war nicht mal eine Chance.“

Sein Kapitän wählte nach dem Spiel drastische Worte. „Das Ergebnis ist aus einer Mischung aus Dummheit und Naivität von uns zustande gekommen.“ Der Innenverteidiger sprach nicht nur die Aussetzer gegen Pirmasens an. „Es ist nicht so, dass uns die Gegner in letzter Zeit ‘herspielen’ und wir chancenlos sind. Wir haben einfach zu viele individuelle Fehler. Zuletzt oft im Boxverhalten bei Standardsituationen. Die tun uns weh und die müssen wir abstellen.“ Gegen Pirmasens „überstanden“ die Wormser die Freistöße und Eckbälle des Gegners schadlos.

Den Siegtreffer erzielten die Gäste dennoch kurz nach dem Ausführen eines Freistoßes. Wormatias Abwehrspieler Luca Baderschneider hatte einen Freistoß in der eigenen Hälfte direkt in die Füße der Pirmasenser gespielt, die ihren Angriff schön ausspielten und durch Torschütze Thomas Selensky, der den Ball unhaltbar ins lange Eck schoss, das Spiel drehten (59.). Anouar Ddaou sprach nach dem katastrophalen Pass von einem „Geschenk“ und Vrella davon, dass er glaube, dass die Winterpause nun zu einem guten Zeitpunkt komme. „Wir wissen, dass wir es besser können als zuletzt und dass wir das auch schon gezeigt haben. Aber wir müssen jetzt mal die Köpfe frei kriegen.“

Wie schon beim Pokalaus (8:9 nach Elfmeterschießen, 2:2 nach 90 Minuten) und im Liga-Hinspiel (2:2) in Pirmasens lag auch beim dritten Aufeinandertreffen der beiden Südwest-Rivalen am Ende des Spiels eine Punkteteilung in der Luft. Allerdings vergaben Worms’ Joker Noah Maier (89.) und Oberliga-Debütant Omar Hashem Sayed (90.) die laut Ddaou „hundertprozentigen“ Chancen und damit einen möglichen späten Punktgewinn des VfR.





