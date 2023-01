Wormatia legt los - ohne Cheftrainer Wormser Regionalligist beginnt Vorbereitung auf Rückrunde mit Mario Cuc +++ Trainerfrage weiterhin ungeklärt

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer geht weiter

Mario Cuc ist vor dem Trainingsauftakt der Wormaten an diesem Mittwochabend ungeplant in eine VfR-Hauptrolle geschlüpft. Weil die Wormatia nach der Trennung von Max Mehring nach wie vor nach der passenden Trainer-Lösung fahndet, wird der bisherige Co-Trainer das Auftaktprogramm an der Alzeyer Straße leiten – gemeinsam mit den Torwarttrainern Mario Miltner und Christian Adam. Es sei denn, Sportvorstand Ibrahim Kurt und der Sportliche Leiter Norbert Hess präsentieren im Verlauf des Mittwochs einen neuen Chefcoach. Was sie nach Informationen dieser Zeitung nicht machen werden. Cuc sagt: „Wir haben die ersten Einheiten vorbereitet und sind darauf eingestellt, dass wir die Jungs auf dem Platz begrüßen. Wenn bis dahin ein neuer Trainer da ist, überlegen wir, ob wir an diesem Plan festhalten und er erstmal einen Überblick bekommt, oder ob er direkt eine eigene Vorstellung hat, mit der wir dann auf den Platz gehen.” Dazu wird es nicht kommen. Plan B wird zu Plan A: Cuc übernimmt zunächst.

Der Co-Trainer freut sich auf den Auftakt nach einer Winterpause, in der er für die Spieler nach dem Aus von Max Mehring erster Ansprechpartner war. Er begleitete die „Jungs” bei ihren Trainingsplänen, führte persönliche Gespräche und steckte mit seinen Trainerkollegen Miltner und Adam das potenzielle Auftaktprogramm ab - um für den Fall der Fälle, der nun eintritt, vorbereitet zu sein. „Die Spieler wollten natürlich wissen, wie es weitergeht und wer neuer Trainer wird”, berichtet Cuc, der auf diese Fragen selber keine Antwort geben konnte. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie ihre Pläne maximal abarbeiten sollen und sich darauf fokussieren sollen, was sie beeinflussen können.” Also beim Restart in der bestmöglichen körperlichen Verfassung zu sein. Zur Trainersuche sagt der Ur-Wormate pragmatisch: „Um die Trainersuche kümmern sich Ibrahim und Norbert. Wenn es was zu verkünden gibt, sagen sie es auch.”

Neuer Innenverteidiger bei Trainingsauftakt dabei

Bislang meldeten die Wormser Verantwortlichen allerdings noch keinen Vollzug. Der Wunsch von Kurt und Hess bis zum Auftakt einen neuen Trainer zu präsentieren, ist gescheitert. Die Gespräche finden weiter im Hintergrund statt – ohne, dass es bislang zu einer finalen Entscheidung gekommen ist. Am Dienstagnachmittag berichtete Hess von einem weiteren Gespräch mit einem potenziellen Kandidaten, in dem die Parteien ohne Einigung auseinandergegangen seien. Wie viele Trainer-Kandidaten noch in der engeren Auswahl sind oder ob der Austausch mit einem Kandidaten schon kurz vor dem Abschluss steht? Reine Spekulation.