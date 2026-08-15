Wormatia: Kuriose Rote Karte und Chancenwucher

Was war das denn? Laurenz Graf (rechts) handelte sich eine äußerst ungewöhnliche Rote Karte ein. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Auf die beiden klaren Siege zum Start in die Oberliga-Saison folgte die erste Niederlage. Doch das 0:1 (0:1) bei der SV Elversberg II war gleich doppelt vermeidbar – hätte der VfR nur seine sehr guten Chancen genutzt. Und nicht mehr als eine Stunde in Unterzahl absolviert.

„Der Ball geht von der Höhe der Fünfer-Kante aus eher Richtung Außenlinie“, sagt Lemm. „Es war kein starker Schubser. Die beiden waren zunächst alleine, aber da sind noch Spieler nachgekommen, daher war er nicht klar letzter Mann. Laurenz muss den Ball nicht in die Hand nehmen, aber 99 von 100 Schiris pfeifen da Foul am Abwehrspieler. Da hätte es auch eine Gelbe Karte getan. Weniger Spielglück kannst du nicht haben.“

Laurenz Graf kassierte eine Rote Karte, wie sie auch Wormatia-Trainer Artur Lemm noch nicht gesehen hatte. Auf einen Schubser von hinten hin fiel der Allrounder zu Boden, rechnete fest mit einem Pfiff und griff nach dem Ball. Der Haken: Ein Foul sah der Unparteiische nicht – dafür aber die Vereitelung einer klaren Torchance per Handspiel (26.).

Pfostentreffer und freie Abschlüsse

Was Lemm in der Halbzeitpause laut werden ließ, war aber weder diese Szene noch der Rückstand. „Wir waren von der Energie, der Mentalität her nicht so gut im Spiel“, moniert der Trainer. Wohl wissend, dass das Chancenplus schon da auf Seiten der sehr offensiv formierten Wormser lag. Justin Barry scheiterte frei vor dem Keeper (16.), Tom Fladung vergab aus acht Metern (25.), Mert Özkaya setzte einen Freistoß an den Pfosten (35.). Die weiteren, brenzligen Strafraumszenen hielten sich die Waage.

Nur einmal war keiner der sonst aufmerksamen Wormser Defensive mehr da. Bei einer Halbfeldflanke auf den langen Pfosten lief Tyler Notarrigo durch und traf per Flugkopfball (43.). „In dieser Phase waren wir viel am Verteidigen, hatten aber auch immer wieder Entlastung“, sagt Lemm, „das Tor hat leider nichts mit der Unterzahl zu tun.“

Scharfe Pausenansprache fruchtet

Es folgte eine „relativ scharfe Halbzeitansprache“, wie Lemm erzählt: „Unser Ansatz muss schon sein, permanent ans Limit zu gehen. Wir hatten viel zu leichte Ballverluste, haben zu viel mit einem Kontakt gespielt und so in verheißungsvollen Situationen schlampig den Ball verloren. Die zweite Halbzeit war dann mega. Wir waren die klar bessere Mannschaft.“

Nur die Qualität, aus Chancen Zählbares zu machen, fehlte diesmal. Erneut vergab Barry vor dem Keeper, Belel Meslem schob den Rebound neben das leere Tor (53.). Özkaya griff einen Rückpass und chippte die Kugel ebenfalls neben den Kasten (65.). Von den Saarländern ging weitaus weniger Torgefahr aus, wie Lemm berichtet: „Wir haben weiter Druck gemacht, waren permanent im Angriffsdrittel, haben zwar immer wieder Konter kassiert, die aber gut wegverteidigt.“

Trainer Lemm: "Dann ist es okay"

Lemms Fazit: „Sehr, sehr schade, dass wir nach diesem Spiel mit leeren Händen dastehen. Die fehlende Energie haben wir in der zweiten Halbzeit doppelt und dreifach auf den Platz gebracht. Dann ist es okay. Solche Spiele hast du, irgendwie wollte uns kein Tor gelingen.“ Der anhaltende Applaus der Mitgereisten war diesmal der Lohn. Zumal ein von den Wormsern vehement geforderter Elfmeter-Pfiff in der Nachspielzeit ausblieb – dem Vernehmen nach mit der Begründung, Aziz Alagi habe sich ja gar nicht richtig beschwert.

Wormatia Worms: Pedretti – Akoto, Vrella, Graf – Fladung – Obas (83. Alagi), M. Özkaya, Meslem (68. Siontis), Jäger (83. Moore) – Barry, Okwubor (78. Zaatan).