Einer, der vorneweg gehen muss: Wormatia-Kapitän Altin Vrella ist aktuell nicht nur als sportlicher Leistungsträger, sondern auch als Führungsperson in seiner Mannschaft gefragt. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Wormatia-Kapitän Altin Vrella: »Das können wir immer beeinflussen« Wormser Führungsspieler äußert sich vor dem Oberliga-Nachholspiel in Pirmasens zur aktuellen Situation

Worms. Die Wormser Spieler reisen als Außenseiter an. Das ist bei Spielen in der Oberliga zwar selten der Fall, beim Nachholspiel am heutigen Mittwoch (19:30 Uhr) aber nicht nur dem Gegner FK Pirmasens geschuldet. Auch die eigene Performance ließ zuletzt zu Wünschen übrig. Drei Ligapleiten in Folge sprechen Bände. Hinzu kam das Pokalaus gegen den Tabellenführer, bei dem die Wormser nun zum Ligavergleich antreten. Zu verlieren hat die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou in Pirmasens nichts – und dennoch gleichzeitig so viel. Denn: Den Erwartungsdruck, mit drei Punkten an die Alzeyer Straße zurückzukehren, gibt es nicht. Doch bei einer Niederlage würde der Pfälzer Ligaprimus auf elf Punkte enteilen. Spätestens dann, ginge es für die Wormaten wohl schon vor der Winterpause nur noch um den Relegationsrang, auf dem momentan die FCK-Reserve mit sechs Zählern Vorsprung rangiert. Wormatia-Kapitän Altin Vrella äußert sich vor der Partie in Pirmasens über...

... Spiele unter der Woche generell: „Frei habe ich nicht, ich muss arbeiten. Aber ein Vorteil bei Spielen unter der Woche ist, dass man über den Tag mehr Ablenkung hat und auf andere Gedanken kommt. Spätestens auf dem Weg zum Spiel kommt dann aber der Fokus und ich bin im Tunnel."

... die Aufgabe in Pirmasens: „Pirmasens wird uns wieder alles abverlangen, das steht außer Frage. Das ist eine ‘Männermannschaft’ mit absoluter Qualität im Kader. Aber wir haben auch Stärken und wissen, was wir können. Wir freuen uns jedenfalls auf das Spiel, auch wenn die letzten Wochen nicht so gut für uns gelaufen sind. Wir wollen Pirmasens einen großen Kampf liefern, 100 Prozent geben und alles abrufen, was wir haben.“ ... die aktuelle sportliche Situation: „Die letzten Resultate haben wir im Training und neben dem Platz aufgearbeitet und versucht, zu verstehen, was zuletzt gefehlt hat und was wir besser machen können. Da ging es nicht um die einzelnen Spiele, sondern übergreifende Themen, die generell in den vergangenen drei vier Spielen aufgetaucht sind. Wir müssen einfach wieder die Mentalität an den Tag legen, die wir in den ersten Monaten der Saison, vielleicht mit ein zwei Ausnahmen, immer hatten. Eine Gewinnermentalität und den Willen, jeden Zweikampf um jeden Preis gewinnen zu wollen. Das hat uns ausgezeichnet. Dahin müssen wir zurück. Denn selbst wenn alles schiefläuft, gibt es zwei Sachen, die jeder Einzelne von uns und damit wir als Mannschaft immer beeinflussen können: Das sind Lauf- und Zweikampfstärke. Und das müssen wir wieder auf den Platz bringen.”