Wormatia in Gesprächen mit neuen Trainer-Kandidaten Nach der Entlassung von Anouar Ddaou sucht der Oberligist einen Coach für die nächste Saison von Stefan Mannshausen · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Wormatia Worms spielt derzeit unter der Leitung von Interimstrainer Björn Weisenborn, zur nächsten Saison soll ein neuer Trainer her. – Foto: Oliver Altmaier (Archiv)

Worms. Seit knapp vier Wochen fungiert Björn Weisenborn inzwischen als Interimstrainer beim Oberligisten VfR Wormatia Worms. Nach den noch drei verbleibenden Saisonspielen schlüpft der 31-Jährige aber wieder zurück in seine Positionen als Co-Trainer des Oberligateams und Chefcoach der U21 in der Landesliga. Wer anschließend den seit der Entlassung von Anouar Ddaou vakanten Trainerposten des Fünftligisten übernimmt, steht nach wie vor nicht fest. Inzwischen hat sich der Wormser Verein bei seiner Suche jedoch auf zwei Wunschkandidaten festgelegt.

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„Voll dabei” sei man und „weiter in intensiven Gesprächen”, lässt sich Wormatia-Präsident Florian Natter zwar nur wenig Neues entlocken, präzisiert dann aber doch. „Es ist so, dass wir mit zwei Trainern sprechen, die wir beide wollen.” Klingt nach zwei 1A-Lösungen, von denen nun einer favorisiert werden muss. Käme mit keinem der zwei Wunschkandidaten eine Zusammenarbeit zustande, habe man, so Natter, aber weitere Ideen im Kopf. „Es gibt auch einen Plan B. Und den braucht es auch.” Bislang könne man aber eben, so der Erste Vorsitzende des Vereins, noch nichts Handfestes verkünden. „Noch ist nichts unterschrieben. Wir hoffen aber, demnächst Nägel mit Köpfen machen zu können”, sagt Natter. Wie zuletzt schon vom VfR-Präsident angedeutet, könne „alles ganz schnell gehen“, oder sich eben noch etwas hinauszögern bei der Trainerfrage.