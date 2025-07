Wormatia II steht im Endspiel der Wormser Stadtmeisterschaft

WORMS. Bei der 58. Wormser Stadtmeisterschaft, die beim ASV Nibelungen Worms ausgetragen wird, stehen B-Ligist TuS Hochheim und Landesligist VfR Wormatia Worms II im Endspiel. Bevor an diesem Samstag die Finals ausgetragen werden (Spiel um Platz 3 mit SV Suryoye und SV Horchheim, 15 Uhr, und Finale, 17.30 Uhr) steigt am Freitag, 18.30 Uhr, ein Benefizspiel. Die Ü40-Kombination aus ASV Nibelungen, erweitert um weitere namhafte Wormser Routiniers, erwartet die Lilien-Traditionself des SV Darmstadt 98.

„Es war ein kampfbetontes, faires und spannendes Spiel“, fasste Sascha Bauer, Vorstandsmitglied beim Ausrichter, den Vergleich zweier B-Liga-Konkurrenten am Holzhof vor rund 100 Zuschauern zusammen. „Beide Mannschaften hatten das Spiel zeitweise unter Kontrolle, aber die Hochheimer gewannen die Partie aufgrund der letzten halben Stunde verdient.“ Aday Kurt brachte den SV Suryoye noch vor der Pause jeweils in Führung (4. Spielminute/45.+1 per Freistoß), Ricky Pascal Uwe Ihrig erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (45.). In der letzten halben Stunde drehte der TuS noch einmal auf und vermochte die Partie noch durch Samuel Amankwah (61.) und den eingewechselten Liam Brach per Kopfball (79.) nach feiner Flanke von Kapitän Jens Ihrig noch zu drehen. „Ein Sonderlob geht an unseren Torwart Simon Schrott“, sagte TuS-Trainer Amin Hadj-Chaib.