Wormatia II ist Zweiter, Neuhausen Zweitletzter

Meisterschaftskandidat gegen Kellerkind? Davon war auf dem Rasenplatz im Wörther Stadtteil nichts zu sehen. „Wir waren absolut ebenbürtig“, fand TuS-Trainer Franz Graber. Lediglich in puncto Effektivität hatte die Platzelf Vorteile und ging nach einer Standardsituation durch Romeo Riedling (36.), der eine Kopfballvorlage von Nishinaka Kazauaki einschieben konnte, in Führung. Auf der anderen Seite landete ein abgefälschter Flankenball der Neuhausener am Pfosten, weitere Torannäherungen der Gäste blieben aus.

Auch nach dem 2:0 durch Felix Cölln (70.), der einen Flankenball von Lars Oeßwein einköpfen konnte, hielten die Neuhausener die Partie offen, haderten aber zunehmend mit der Objektivität des Unparteiischen. Graber: „90 Prozent der Entscheidungen fielen gegen uns.“ Auch nicht alle der sechs Gelben Karten, die seine Mannschaft kassiert hatte, seien gerechtfertigt gewesen. Trotz des engagierten Auftritts der Wormser war das Ergebnis am Ende deutlich, da Daniel Kopf in der Nachspielzeit auf 3:0 erhöhte.