Wormatia II gewinnt die Wormser Stadtmeisterschaft

Vor 250 Zuschauern gingen beide Kontrahenten trotz sommerlicher Temperaturen von Beginn an zur Sache. In der ersten Halbzeit hielt der Underdog Hochheim gut mit und von einem Drei-Klassen-Unterschied war nichts zu sehen. Der Landesligist ging aber erwartungsgemäß in Führung: Omar Hashem Sayed nutzte eine Hereingabe zentral zum 1:0 in der 8. Spielminute. Der TuS ließ sich nicht beirren und glich aus: Kapitän Jens Ihrig schoss den Ball von der Strafraumkante ins lange Eck – 1:1 (18.). Die Wormatia drückte wieder. Aber TuS-Keeper Simon Schrott konnte sich mehrmals auszeichnen. Noch vor der Pause verfehlte wiederum ein raffinierter Heber von Hochheims Liam Brach den Kasten (40.).