Wormatia holt zwei 19-jährige Talente

Worms. Als die Fußballer des VfR Wormatia Worms am vergangenen Samstag beim Testspiel beim SV Darmstadt 98 II (5:2) den Rasen betraten, war auch Vasileios Siontis dabei. Inzwischen vermeldete der Wormser Verein den Mittelfeldspieler als Neuzugang. Auch Leonardo Goltz, so unterrichtete der Verein die Öffentlichkeit, werde künftig das Trikot der Wormaten tragen.

Mit Vasileios Siontis und Leonardo Goltz haben die Wormser zwei 19-jährige Talente verpflichtet, denen die Wormatia-Macher das laufintensive Ddaou-Spiel künftig absolut zutrauen. Vasileios Siontis, seit vier Jahren in Deutschland, kommt vom SV Sandhausen, für den er zuletzt in der DFB-Nachwuchsliga auflief (22 Spiele, zwei Tore). Davor spielte der Grieche in der Jugend von Astoria Walldorf, gegen dessen Regionalliga-Mannschaft die Wormser am heutigen Dienstag (19 Uhr, Reilingen) testen.

Neben dem 19-jährigen Siontis spielt künftig auch der gleichaltrige Leonardo Goltz für die Wormser. Der offensiv spielstarke Mittelfeldspieler (Achter, Zehner) hat bereits Erfahrungen im Aktivenbereich gesammelt und war beim hessischen Verbandsligisten SV Wiesbaden in der vergangenen Saison gesetzt (28 Spiele, sieben Tore, 14 Assists). Im Probetraining überzeugte er seinen neuen Trainer Anouar Ddaou auf ganzer Linie. „Leonardo hat unbekümmert und mutig bei uns vorgespielt. Er ist technisch beschlagen und hat richtig guten Zug zum Tor.”

Zwei starke Jahre im Aktivenbereich

Trotz seines jungen Alters hat Goltz schon mehrere Vereine in seiner Vita stehen (TSV Schott Mainz, FV Biebrich, TV 1817 Mainz, SV Viktoria Aschaffenburg, FC Bierstadt, SV Wiesbaden). Auch für die Jugend der Wormser Wormatia lief das Talent bereits auf (2017-2020). Nun kommt er als junger Spieler, der seine ersten Erfahrungen im Aktivenbereich bereits gesammelt hat, zurück an die Alzeyer Straße. Mit 17 Jahren war Goltz beim FC Bierstadt bereits Stammspieler in der Gruppenliga (31 Spiele, 15 Tore, sechs Assists). In der Pressemitteilung der Wormaten sagt Goltz zu seiner Rückkehr in die Nibelungenstadt: „Ich hatte damals eine sehr schöne Zeit und freue mich riesig, wieder hier zu sein. Nachdem ich in Bierstadt und Wiesbaden voll durchgestartet bin, hatte ich Hunger auf mehr und habe meine Ziele höher gesteckt.”