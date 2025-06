Wormatia holt Sieg zum Reifenscheidt-Abschluss

Wie schon in der Woche zuvor gegen den 1. FC Kaiserslautern II, die ihr „Endspiel“ gegen den FK Pirmasens 2:1 gewannen und die Oberliga Südwest in der Regionalliga-Relegation vertreten, steigerten sich die Wormaten nach dem Seitenwechsel. Nach einer Ecke köpfte Laurenz Graf, der in Abwesenheit von Sandro Loechelt, Ivan Smiljanic und Nik Rosenbaum die Kapitänsbinde trug, den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Engers-Tor (54.). Wenige Minuten zuvor war Landesliga-Spieler Lukas Sundin Sae-Saue zu seinem Oberligadebüt gekommen, das er nach Vorlage von Mert Özkaya mit seinem Premierentreffer zum 2:1 krönte (77.). Mit einem wunderschönen Freistoßtreffer in den Winkel erzielte Mart Özkaya in der Schlussphase das 3:1 und gleichzeitig das letzte Saisontor der Wormser in der Spielzeit 2024/2025. Nach dem finalen Treffer herzte Özkaya seinen Trainer mit den Worten: „Für dich Trainer.“

„Das war natürlich nochmal ein gutes Gefühl“, sagte Marco Reifenscheidt, der seinen „richtigen“ Abschluss vom Team schon beim letzten Heimspiel gegen den FCK erlebte. Mit dem Sieg in Engers endete die Wormatia-Saison mit einem weiteren Erfolg versöhnlich. Die letzten Reifenscheidt-Monate liefen gut. Eine Weiterentwicklung der Mannschaft war in den vergangenen Monaten zu sehen und auch die frühe Ankündigung des Vereins, im Sommer den Trainerposten mit Anouar Ddaou zu besetzen, führte nicht dazu, dass die Wormser die Saison nur noch ausklingen ließen.