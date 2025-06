Wormatia: Gotthardt setzt erste Duftmarke

Worms. Während sich der Nachwuchs des TuS Weinheim in Trikots von Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Manuel Neuer in Schussübungen versuchte, stand den Oberliga-Fußballern des VfR Wormatia Worms auf dem Platz nebenan beim diesjährigen Trainingsauftakt die Erschöpfung schon ins Gesicht geschrieben. Soeben hatte Neu-Trainer Anouar Ddaou auf Höhe des Mittelkreises seine neuen Spieler zum 20-Meter-Lauftest gebeten.

„Da hat er direkt eine Marke gesetzt”, sagte sein Trainer Ddaou nach dem Auftaktprogramm der Wormser, das neben der Laufeinheit aus Passübungen und einem Elf-gegen-Elf über das gesamte Spielfeld bestand, bei dem Stefano Maier (Co-Trainer), Christoph Schunck (Co-Trainer Analyse) und Fatih Köksal (Sportlicher Koordinator) auf die Spielerseite wechselten, um die Teams aufzufüllen. Das Wetter spielte mit. Statt der heißen Temperaturen vom Wochenende wehte ein sanfter Wind über den Sportplatz in Weinsheim und auch der Thermometer blieb klar unter der 30-Grad-Marke. Anour Ddaou und Co waren froh drum, denn: „Es werden noch viele harte Tage kommen. Aber wir müssen es eh nehmen, wie es kommt.”

Etwas länger auf die Wormatia-Einheit warteten die Trainingskiebitze am Seitenrand. Nach einer langen Ansprache in der Kabine an der Alzeyer Straße inklusive Vorstellung vieler neuer Gesichter, kamen die Wormatia-Busse etwas später als geplant in Weinsheim an. Mit an Bord waren 20 Spieler, darunter die beiden Torhüter Tobias Edinger und John Dos Santos sowie die Nachwuchstalente Emir Kölbüken (machte nur das Aufwärmprogramm mit) und Paul Gutzler, die sich im Training des Oberligateams zunächst beweisen dürfen. Die Neuzugänge Bobby Edet (SV Morlautern) und Marc Nauth (1. FC Kaiserslautern) standen noch nicht auf dem Platz – sie haben noch Urlaub und steigen verspätet in die Vorbereitung ein.

Früh stehen Testspiele auf dem Programm

Vom Kader aus der abgelaufenen Oberliga-Saison, die durch ein stabiles zweites Halbjahr noch versöhnlich endete, waren lediglich die Özkaya-Zwillinge Mert und Kaan, Laurenz Graf, Moritz Gotthardt, Ajet Grajcevci, David Schehl und Lukas Sundin (Oberligadebüt mitsamt Treffer am letzten Spieltag in Engers) noch dabei. Alle anderen Spieler haben die Wormser Verein inzwischen verlassen (Luca Jensen spielt keine Rolle in den Oberliga-Planungen), sodass der VfR in die Anfang August startende Saison mit einem völlig veränderten Kader geht.

Damit sich die VfR-Spieler möglichst schnell kennenlernen und sich auf dem Spielfeld aneinander gewöhnen, stehen schon früh Testspiele auf dem Programm. Kaum in die Vorbereitung gestartet, steigt mit dem Sat-Cup schon an diesem Mittwoch (19:30 in Pfeddersheim) das erste Vorbereitungsspiel. Der Gegner: die TSG Pfeddersheim. Anouar Ddaou ist froh darüber und erhofft sich erste wertvolle Erkenntnisse seiner Spieler. „Im Spiel sind die Jungs mehr unter Druck als im Training. Da sehe ich als Trainer am besten, wie sie auf bestimmte Situationen reagieren und erkenne manchmal schnell, was passt und was nicht.”