Nach einem Solo über den halben Platz zieht Wormate Moritz Gotthardt (rotes Trikot) in die Mitte und lässt seinen Gegenspielern auf dem Weg zum 2:0 keine Chance. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Wormatia gewinnt Offensivspektakel gegen Auersmacher Verkehrte Welt: Bei den vergangenen Auftritten wirkten die Wormser offensiv eher gehemmt - standen aber meist stabil. Beim Sieg gegen den SV Auersmacher war das anders Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Worma. Worms Auersmacher

Worms. In der vierten Minute der Nachspielzeit stand Wormatia-Stürmer Erijon Shaqiri goldrichtig. Und die punktgenaue Flanke von Kapitän Sandro Loechelt köpfte der Angreifer problemlos zum 4:3 (3:2)-Heimsieg über die Linie. Wieder mal hatten die Wormser spät zugeschlagen. Im Oberligaduell gegen den SV Auersmacher konnten einem die abstiegsbedrohten Gäste, die den Wormaten einen offenen Schlagabtausch lieferten, nach dem Abpfiff beinahe leidtun. Denn die größeren Chancen in der Schlussphase gehörten den Saarländern, die gleich mehrfach am überragenden Wormatia-Schlussmann Luca Pedretti scheiterten und dann Shaqiri, zur Freude aller Wormser, im entscheidenden letzten Moment entwischen ließen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Ein perfekter Start mit zwei perfekten Abschlüssen

Am Ende jubelten die Wormaten also wieder dank ihres Torjägers. Doch in Durchgang eins schien es, als würde sich Moritz Gotthardt zum Wormser Matchwinner aufschwingen. Ein humorloser Abschluss aus spitzem Winkel unter die Latte (8. Minute) und ein Konter-Treffer nach einem SVA-Eckball und einem Solo über den halben Platz (17.) machten ihn zum frühen Doppelpacker. Für den Rechtsverteidiger, der von seinem Trainer Marco Reifenscheidt dieses Mal als Schienenspieler eingesetzt wurde, weil der VfR in einer Dreier- respektive Fünferkette aufgelaufen war, waren es seine ersten Treffer in der Oberliga überhaupt. „Ich habe beim Konter geguckt, ob ich den Ball noch rüber legen kann, aber dann habe ich gedacht: Komm, ich zieh rein und schieß”, erklärte Gotthardt nach der Partie seine Gedanken auf seinem langen Weg in Richtung SVA-Tor. Mit seinem Treffer bewies der ehemalige Nachwuchsspieler der Wormser ein gutes Timing. Seine Torpremiere fiel just in die Woche, in der er seinen Vertrag bei den Wormsern verlängert hatte. Gestern, 14:00 Uhr VfR Wormatia Worms Worma. Worms SV Auersmacher Auersmacher 4 3 Abpfiff