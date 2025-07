Wormatia gelingt Liga-Generalprobe

Wormatias Mittelfeldspieler Laurenz Graf (rotes Trikot), hier im Zweikampf mit Yassin Memokoh (Arminia Ludwigshafen), erzielte gegen Hessen Kassel den Führungstreffer. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Als Laurenz Graf in der sechsten Minute des Testspiels gegen den Regionalligisten KSV Hessen Kassel nach einem schönen Steckpass von Mert Özkaya wuchtig zur 1:0-Führung des VfR Wormatia Worms traf, hatten seine Mitspieler bereits mehrere hochkarätige Chancen ausgelassen. Auch in der Folge präsentierte sich der Oberligist in einer starken Verfassung und gewann die Liga-Generalprobe gegen Kassel vor dem Saisonstart am Wochenende beim 1. FC Kaiserslautern verdient mit 3:1 (1:1).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Partie, die im Zuge des Winter-Wechsels von Angreifer Jan Dahlke von den Wormaten gen Hessen, vereinbart worden war, bildete den Höhepunkt des Stadionfestes, der mit Freundschaftsspielen der Jugendteams begann und mit Livemusik und Bier zum Preis für einen Euro endete. Jan Dahlke fehlte allerdings in der EWR-Arena. Noch hat der aktuell vereinslose Angreifer, der den KSV mit seinen Treffern in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt schoss, keinen neuen Vertrag in Kassel oder bei einem anderen Verein unterschrieben.

Gestern, 14:00 Uhr VfR Wormatia Worms Worma. Worms KSV Hessen Kassel KSV Hessen 3 1 Abpfiff Passend zum „Wormatia-Tag” lieferte die Mannschaft von Anouar Ddaou gegen den Regionalligisten auch auf dem Platz eine starke Vorstellung ab. Gegen die hessische Mannschaft aus Liga vier, die auf mehrere Stammkräfte verzichten musste, spielten die Wormser größtenteils auf Augenhöhe. Dem hohen Anfangstempo inklusive schönem Führungstreffer folgte noch in Durchgang eins der Ausgleich der Gäste durch Ex-Profi Lukas Rupp (37.). Aus der zweiten Reihe drosch der KSV-Routinier den Ball ins linke untere Toreck. Zuvor hatten ein gut aufgelegter Wormatia-Schlussmann Tobias Edinger und der Querbalken einen Gäste-Treffer verhindert.