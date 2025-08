Wormatia geht am Betze baden

Kaiserslautern. Den Saisonstart in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat sich der VfR Wormatia Worms ganz anders vorgestellt. Denn bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern, amtierender Vizemeister, setzte es für den Rangfünften der Vorsaison eine klare 0:3 (0:1)-Niederlage. Zudem kassierte VfR-Mittelfeldspieler David Schehl, gerade einmal vier Minuten im Spiel, in der 81. Minute nach zu hartem Einsteigen die Rote Karte. Die Pfälzer Zweitligareserve hingegen untermauerte mit einer starken Leistung gleich ihre Ambitionen auf den Aufstieg.

„Kaiserslautern ist ein sehr, sehr guter Gegner“, räumte der neue Wormatia-Trainer Anour Ddaou nach seinem ersten Pflichtspiel ein. „Auf allen Positionen besitzt die Mannschaft eine richtig gute Qualität und hat zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht“, beobachtete der 45-Jährige. Die Seinen hingegen hätten im Spiel gegen den Ball die Ordnung nicht so gut gehalten, überhaupt zu offen agiert, monierte der Coach. Die Gastgeber aber hätten ihre Überzahlsituationen geschickt ausgespielt und seien über die Außenbahnen oft gut nach vorne gestoßen, erklärte Ddaou weiter. „Wir aber müssen im Spiel mit dem Ball eine klarere Struktur erkennen lassen“, forderte er. Und kündigte an: „Daran müssen wir arbeiten.“

Vor 221 zahlenden Zuschauern auf dem Betzenberg, einem Nebenplatz des Fritz-Walter-Stadions, darunter wohl rund zwei Drittel Wormatia-Anhänger, wurden die Rheinhessen bereits in der zweiten Minute kalt erwischt: Nach einem Fehlpass legte der Pfälzer Kapitän Jean Zimmer den Ball quer auf Vladislav Fadeev, der das Spielgerät, an dem Wormatia-Keeper Tobias Edinger noch mit den Fingern dran war, hoch in die Maschen drosch – 1:0.

Die Wormatia, die doch noch mit dem zuvor erkrankten Sechser Laurenz-Fritz Graf spielen konnte, ließ sich nicht entmutigen und spielte sich zwei Hochkaräter heraus: Binnen Sekunden (9.) prüften Nico Jäger und Graf – per Kopf – Kaiserslauterns Torhüter Enis Vauclain Kamga. Dann war wieder die spielstarke U21 der Pfälzer am Drücker – mit ruhigem und kontrolliertem Aufbau. Vor allem ihr Offensivmann Shawn Marc Blum war nicht in den Griff zu bekommen. Er bewies seine Klasse auch als Dreh- und Angelpunkt.

Vor dem Halbzeitpfiff wollten es die Rheinhessen aber noch unbedingt wissen und spielten sich weitere verheißungsvolle Chancen heraus: Mert Özkaya traf aus sehr guter Position nicht ins Tor, sondern seinen Mitspieler Marc-Michael Nauth (45.). Gleich darauf donnerte Özkaya die Kugel freistehend über den Kasten (45. + 2). Nico Jägers Lupfer fischte sich der FCK-Keeper spektakulär (45. + 3.).

Nach Wiederbeginn ereilte die Gäste wiederum eine eiskalte Dusche: Vom Fünfmetereck traf Chinedu Emmanuel Chukwukelu nach feiner Kombination flach ins Netz – 2:0 (47.). Aber die Wormser steckten wiederum nicht auf und drängten auf den Anschlusstreffer. Ihre wohl größte Chance: Mert Özkaya drosch auf den Kasten, aber ein Pfälzer rettete artistisch auf der Linie (61.).

Doch die Fußballweisheit „Wer seine Chancen nicht macht, der wird bestraft“, sollte sich schließlich endgültig bewahrheiten. Kaiserslauterns Zimmer legte nach einem langen Querpass vorm Sechzehner zurück auf Fadeev. Dessen langer Ball vors „Heiligtum“ der Gäste verlängerte der eingewechselte Stürmer Jannik Mause, ganz blank, in Mittelstürmermanier zur endgültigen Entscheidung 3:0 (70.). Der Drops war damit gelutscht.

Für die Angereisten war das erste Pflichtspiel der Saison 2025/26 gleichzeitig der Auftakt in eine Englische Woche: Schon am Mittwoch (19 Uhr, Mainz-Hechtsheim) steigt der VfR beim Verbandsligisten FC Basara Mainz in den Verbandspokal (3. Runde) ein. Am Samstag (14 Uhr) dann genießen die Domstädter am zweiten Oberliga-Spieltag an der Alzeyer Straße Heimrecht gegen den Aufsteiger FC Cosmos Koblenz, der sich zum Saisonauftakt zu Hause vom FV Eppelborn 2:2-Unentschieden trennte.